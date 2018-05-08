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В ответ на критику в фотошопе Анна Седокова показала хейтерам упругие бедра и плоский живот
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В ответ на критику в фотошопе Анна Седокова показала хейтерам упругие бедра и плоский живот 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Анна Седокова весной прошлого года стала мамой в третий раз. После этого певица начала активно худеть и обещала делится своими секретами с поклонниками. Но в итоге Анна как-то забыла об этом, но зато ее фигура начала активно меняться. Теперь Седокова может похвастаться стальным прессом. Несколько часов назад Анна опубликовала фото в бикини на фоне скалы. На кадре виден четко прорисованный пресс. Но пока одни восхищаются фигурой Седоковой, другие начали подозревать Анну в фотошопе. На что певица опубликовала ролик, демонстрирующий ее плоский живот.
Но и даже после этого видео пользователи усомнились в честности Анны. Подписчики уверены: плоский живот Седоковой — работа хирурга. Об этом говорит форма пресса: ее добиваются с помощью специальной операции по подтяжке живота. Кроме того, довольно объемные бедра также свидетельствуют о том, что певица делала пластику, ведь если бы она худела, изменилось бы и все тело. Впрочем, сама Анна всегда отрицала любые вмешательства пластических хирургов в свою внешность.
А как тебе кажется: делала ли пластику Седокова?
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Фото:Instagram
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