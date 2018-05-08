Рейтинг публичной активности ВИП-персон Краснодарского края. Апрель-2018

Новый руководитель общероссийской торговой сети стал дебютантом рейтинга «ФедералПресс» . А главной новостью апреля для него стал отказ новых собственников ритейлера вводить его и его заместителя по продажам и HR, Илью Саттарова , в совет директоров ретейлера. Однако туда были избраны два представителя группы ВТБ и три иностранца, которых рекомендовал миноритарный акционер Сергей Галицкий . Новый составсовета директоров избрали на внеочередном собрании акционеров 19 апреля. Кроме того, в начале месяца Елена Милинова стала новым финансовым директором компании. Должность оказался вакантной после того, как сам Помбухчан занял пост генерального директора сети «Магнит».

9. Анна Минькова , вице-губернатор Краснодарского края (социальный блок) — 125 А для Анны Миньковой апрель оказался временем планов и обещаний. Так, она поставила задачу: «во всех поликлиниках крупных населенных пунктов края терапевт долженпринимать до 20.00». Еще вице-губернатор объявила о решение создать реестр маршрутов для самостоятельного туризма. Кроме того, Минькова потребовала подключить административные ресурсы, чтобы создать все условия для трудоустройства кубанских детей на работу во время каникул. По словам вице-губернатора, необходимо уделить внимание и летнему отдыху детей в лагерях. Кстати, в 2018 на Кубани году отдохнут около 780 тыс. детей.

8. Николай Долуда , вице-губернатор Краснодарского края и атаман Кубанского казачьего войска — 126 (147)

Главным событием для Николая Долуды стал казачий парад, посвящённый годовщинереабилитации казачества. Традиционно со сцены марширующих членов ККВ кроме атамана приветствовал и губернатор Кубани, а также другие статусные гости. Всего по площади прошли более шести тысяч казаков и трех тысяч участников Союза казачьей молодежи. Также Долуда несколько раз посетил Сочи . В начале месяца он побывал в местной казачьей школе, где подарил ее музею свой мундир и заявил о нехватке на курорте казачьих учебных заведений. А 18 апреля выступил на съезде координационного совета Союза казачьей молодежи, где пообещал «бить по роже западной погани».

О важности животноводства в прошлом месяце говорил и курирующий аграрную отрасль замглавы края. Так, на краевом совещании по развитию отрасли Андрей Коробка рассказал, что в регионе удалось увеличить поголовье крупного рогатого скота и увеличить продуктивность коров. Кроме того, он сообщил, что в Краснодарском крае восстановят овцеводство, сделав ставку на южно-предгорную зону края. Также вице-губернатор дал поручение проверить молочное сырье, поступающее на переработку. Помимо этого, Андрей коробка посетил юбилейный скаковой сезон, открывшийся на Краснодарском ипподроме, а также побывал на выставке питания, напитков и оборудования FoodTech в Краснодаре

6. Юрий Бурлачко , спикер заксобрания Краснодарского края — 138 (217)

Сразу два важных для краснодарского края закона было принято на апрельской сессии краевого заксобрания. Это уже упоминавшийся закон об обманутых дольщиках, а также закон о животноводстве, который Кубань первой приняла в России . Во время обсуждения закона спикер пообещал, что закон о животноводстве даст толчок поступательному развитию отрасли». Кроме того, в прошлом месяце Юрий Бурлачко принял участие в заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании в День российского парламентаризма, а также выступил в роли председательствующего на прошедшем в Орленке масштабном собрании Совета молодых депутатов Кубани. Также в апреле он попал в ТОП-10 самых медийный спикеров законодательных органов РФ.

Тема борьбы с самостороями и непорядочными застройщиками активно звучала и в новостях, связанных с главой олимпийской столицы России . Так, на заседании рабочей группы с первым вице-губернатором и представителями прокуратуры по вопросу самовольного строительства Анатолий Пахомов заявил, что борьба здесь достигла перелома, а сносы продолжатся. В Сочи снесут 60 незаконных зданий по решению судов, вынесенных в этом году. Всего в производстве у приставов находится 807 дел о сносе, из них более 155 — это многоквартирные дома, отметил Пахомов. Имя мэра активно упоминалось и в связи с арестами его подчиненных, в числе которых вице-мэры Мугдин Чермит и Юрий Паламарчук , а также руководителя департамента имущественных отношений Владимир Пермяков . Кроме того, за решеткой оказались несколько крупных застройщиков. Всего же в апреле на Кубани по материалам прокуратуры возбудили 40 уголовных дел о нарушениях прав дольщиков, в рамках дел 17-18 апреля провели обыски в Краснодаре и Сочи, задержали 15 человек. Еще в апреле Пахомов поручил проверить на противопожарную безопасность все многоквартирные дома курорта, которые были введены в эксплуатацию решениями судов. Поводом для этого стал сгоревший пятиэтажный самострой.

4. Андрей Алексеенко , первый вице-губернатор Краснодарского края (вопросы строительства, архитектуры, ГО и ЧС) — 276 (220)

А вот первый замглавы Края медийную активность, наоборот, нарастил. Примечательно, что значительное внимание журналистов Алексенко привлек в самом конце апреля, когда с рабочим визитом посетил Сочи. Здесь чиновник вместе с мэром города-курорта проинспектировал сносимые в Олимпийской столице самосторои, поучаствовал в заседании рабочей группы с представителями прокуратуры по вопросу самовольного строительства, а также совместно с главным инженером МУП «Водоканал» посетил несколько объектов с канализацией, на месте дав 10 дней на решение проблемы с канализацией в Адлере. Чуть ранее на своих страницах в соцсетях по итогам совещания в администрации Краснодарского края Алексеенко сообщил, что сразу несколько долгостроев обретут нового инвестора. Там же он обратил внимание руководства Анапы правоохранительных органов на работу городского департамента архитектуры, приурочив это к арестам чиновников и девелоперов в Краснодаре и Сочи. А еще в соцсетях Алексеенко пожурил мэра Краснодара за недостаточную активность при организации встреч с обманутыми дольщиками. Еще имя Алексеенко упоминалось в связи с решением правительства одобрить строительство мусоросжигающего предприятия в Сочи, куда будут привозить мусор из Туапсе Геленджика и Горячего Ключа. Его строительство обойдется в 23 миллиарда рублей.

Евгений Первышов хоть и сбавил в прошлом месяце медийную активность, однако по-прежнему остается одним из самых цитируемых людей региона. Значительное внимание к его персоне привлекло заявление о том, что важно сохранять историческое наследие Краснодара и размещать в городе арт-объекты. Этот тезис, озвученный главой города на брифинге, подлил масла в огонь к жарким дискуссиям в социальных сетях и СМИ по поводу установки современных скульптур в парках Краснодара. На том же брифинге градоначальник подтвердил, что реновация «Точно не актуальна для Краснодара», а капремонт улицы Тургенева в Краснодаре продлили до октября 2018-го, а кандидатов на должность главного архитектора Краснодара нет. Также мэр прокомментировал произошедшее недавно задержание главного архитектора Игоря Мазурка , который, по словам градоначальника, давно был отстранен от выполнения определенных обязанностей. Первышов пообещал оказывать следствию всяческое содействие следствию. Кроме того, в апреле городской голова обсудил рост выручки от гортранспорта на рабочем совещании в КТТУ, посетил новую школу в микрорайоне «Губернский», провел несколько встреч с дольщиками проблемных жилых домов и анонсировал строительство «Медицинского микрорайона», после строительства которого в центре города появится музей.

2. Сергей Галицкий, владелец ФК «Краснодар», экс-гендиректор сети «Магнит» — 589 (387)

Вопреки продаже некогда крупнейшего ритейлера России Галицкий не только не потерял медиаактивность, а значительно ее нарастил, скакнув сразу на вторую строчку рейтинга «ФедералПресс». А новостью номер один, связанной, с миллиардером, стало его решение о замене главного тренера ФК «Краснодар» Игоря Шалимова . Сергей Галицкий объяснил, почему он уволил Шалимова и назначил Мурада Мусаева , а также впервые за долгое время подробно рассказал о своём клубе для широкой аудитории. Смена наставника «быков» тут же вызвала слухи о готовящейся продаже клуба, однако специалисты предположили, что за перестановками кроется новая бизнес-стратегия. Кроме того, в прошлом месяце один из самых богатых людей Кубани был вновь выдвинут в наблюдательный совет ВТБ, а заодно потерял 10 позиций в рейтинге самых богатых людей России, опустившись на 28-е место с нынешним капиталом в 4 млрд долларов. Журнал Forbes оценил финансовые потери бизнесмена за прошедший год в 2,8 млрд долларов.

Главной темой апреля для Вениамина Кондратьева стало усиление активности по наведению порядка в строительной отрасли. 18 апреля проблему обманутых дольщиков губернатор обсудил с курирующим ЮФО замгенпрокурора Андреем Кикотем. Озвученные предложения (которые, в частности, позволят не только быстрее достраивать проблемные дома, но и препятствовать появлению новых) в виде поправок были внесены в закон о защите прав дольщиков на Кубани, который во втором чтении был принят 24 апреля на сессии ЗСК в присутствие Вениамина Кондратьева. А в промежутке между этими событиями в крае прошла грандиозная зачистка, в ходе которой были арестованы несколько крупных застройщиков, а также вице-мэры в Сочи и главный архитектор Краснодара. Как заявил сам губернатор, задержаниям предшествовали два года переговоров, в ходе которых власти пытались образумить самостройщиков и недобросовестных девелоперов. Об этом, он заявил 20 апреля на Ялтинском международном экономическом форуме. Кроме того, в апреле Вениамин Кондратьев отчитался о доходах за 2017 год (2,09 млн рублей), оценил готовность спортивной инфраструктуры Сочи к проведению чемпионата мира по футболу, посетив стадион«Фишт», а также пообещал тщательную проверку причин возгорания пятиэтажного самостроя в Сочи.

«ФедералПресс» продолжает публикацию рейтингов PR-активности ВИП-персон Краснодарского края. Рейтинг учитывает количество публикаций о важнейших персонах в политике и экономике региона (по данным интернет-базы «Яндекс. Новости»), появившихся в СМИ за последний месяц. В исследование вошли более пятидесяти человек, набравших наибольшее количество упоминаний. Участниками рейтинга стали главы субъектов федерации, а также известные политические, экономические и общественные деятели.