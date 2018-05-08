Рейтинг публичной активности ВИП-персон Краснодарского края. Апрель-2018 

10. Хачатур Помбухчан, гендиректор «Магнита» — 93 (new)
Новый руководитель общероссийской торговой сети стал дебютантом рейтинга «ФедералПресс». А главной новостью апреля для него стал отказ новых собственников ритейлера вводить его и его заместителя по продажам и HR, Илью Саттарова, в совет директоров ретейлера. Однако туда были избраны два представителя группы ВТБ и три иностранца, которых рекомендовал миноритарный акционер Сергей Галицкий. Новый составсовета директоров избрали на внеочередном собрании акционеров 19 апреля. Кроме того, в начале месяца Елена Милинова стала новым финансовым директором компании. Должность оказался вакантной после того, как сам Помбухчан занял пост генерального директора сети «Магнит».
9. Анна Минькова, вице-губернатор Краснодарского края (социальный блок) — 125 А для Анны Миньковой апрель оказался временем планов и обещаний. Так, она поставила задачу: «во всех поликлиниках крупных населенных пунктов края терапевт долженпринимать до 20.00». Еще вице-губернатор объявила о решение создать реестр маршрутов для самостоятельного туризма. Кроме того, Минькова потребовала подключить административные ресурсы, чтобы создать все условия для трудоустройства кубанских детей на работу во время каникул. По словам вице-губернатора, необходимо уделить внимание и летнему отдыху детей в лагерях. Кстати, в 2018 на Кубани году отдохнут около 780 тыс. детей.
8. Николай Долуда, вице-губернатор Краснодарского края и атаман Кубанского казачьего войска — 126 (147)
Главным событием для Николая Долуды стал казачий парад, посвящённый годовщинереабилитации казачества. Традиционно со сцены марширующих членов ККВ кроме атамана приветствовал и губернатор Кубани, а также другие статусные гости. Всего по площади прошли более шести тысяч казаков и трех тысяч участников Союза казачьей молодежи. Также Долуда несколько раз посетил Сочи. В начале месяца он побывал в местной казачьей школе, где подарил ее музею свой мундир и заявил о нехватке на курорте казачьих учебных заведений. А 18 апреля выступил на съезде координационного совета Союза казачьей молодежи, где пообещал «бить по роже западной погани».
7. Андрей Коробка, вице-губернатор Краснодарского края (агропромышленный блок) — 137 (167)
О важности животноводства в прошлом месяце говорил и курирующий аграрную отрасль замглавы края. Так, на краевом совещании по развитию отрасли Андрей Коробка рассказал, что в регионе удалось увеличить поголовье крупного рогатого скота и увеличить продуктивность коров. Кроме того, он сообщил, что в Краснодарском крае восстановят овцеводство, сделав ставку на южно-предгорную зону края. Также вице-губернатор дал поручение проверить молочное сырье, поступающее на переработку. Помимо этого, Андрей коробка посетил юбилейный скаковой сезон, открывшийся на Краснодарском ипподроме, а также побывал на выставке питания, напитков и оборудования FoodTech в Краснодаре.
6. Юрий Бурлачко, спикер заксобрания Краснодарского края — 138 (217)
Сразу два важных для краснодарского края закона было принято на апрельской сессии краевого заксобрания. Это уже упоминавшийся закон об обманутых дольщиках, а также закон о животноводстве, который Кубань первой приняла в России. Во время обсуждения закона спикер пообещал, что закон о животноводстве даст толчок поступательному развитию отрасли». Кроме того, в прошлом месяце Юрий Бурлачко принял участие в заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании в День российского парламентаризма, а также выступил в роли председательствующего на прошедшем в Орленке масштабном собрании Совета молодых депутатов Кубани. Также в апреле он попал в ТОП-10 самых медийный спикеров законодательных органов РФ.
5. Анатолий Пахомов, мэр Сочи — 249 (240)
Тема борьбы с самостороями и непорядочными застройщиками активно звучала и в новостях, связанных с главой олимпийской столицы России. Так, на заседании рабочей группы с первым вице-губернатором и представителями прокуратуры по вопросу самовольного строительства Анатолий Пахомов заявил, что борьба здесь достигла перелома, а сносы продолжатся. В Сочи снесут 60 незаконных зданий по решению судов, вынесенных в этом году. Всего в производстве у приставов находится 807 дел о сносе, из них более 155 — это многоквартирные дома, отметил Пахомов. Имя мэра активно упоминалось и в связи с арестами его подчиненных, в числе которых вице-мэры Мугдин Чермит и Юрий Паламарчук, а также руководителя департамента имущественных отношений Владимир Пермяков. Кроме того, за решеткой оказались несколько крупных застройщиков. Всего же в апреле на Кубани по материалам прокуратуры возбудили 40 уголовных дел о нарушениях прав дольщиков, в рамках дел 17-18 апреля провели обыски в Краснодаре и Сочи, задержали 15 человек. Еще в апреле Пахомов поручил проверить на противопожарную безопасность все многоквартирные дома курорта, которые были введены в эксплуатацию решениями судов. Поводом для этого стал сгоревший пятиэтажный самострой.
4. Андрей Алексеенко, первый вице-губернатор Краснодарского края (вопросы строительства, архитектуры, ГО и ЧС) — 276 (220)
А вот первый замглавы Края медийную активность, наоборот, нарастил. Примечательно, что значительное внимание журналистов Алексенко привлек в самом конце апреля, когда с рабочим визитом посетил Сочи. Здесь чиновник вместе с мэром города-курорта проинспектировал сносимые в Олимпийской столице самосторои, поучаствовал в заседании рабочей группы с представителями прокуратуры по вопросу самовольного строительства, а также совместно с главным инженером МУП «Водоканал» посетил несколько объектов с канализацией, на месте дав 10 дней на решение проблемы с канализацией в Адлере. Чуть ранее на своих страницах в соцсетях по итогам совещания в администрации Краснодарского края Алексеенко сообщил, что сразу несколько долгостроев обретут нового инвестора. Там же он обратил внимание руководства Анапы и правоохранительных органов на работу городского департамента архитектуры, приурочив это к арестам чиновников и девелоперов в Краснодаре и Сочи. А еще в соцсетях Алексеенко пожурил мэра Краснодара за недостаточную активность при организации встреч с обманутыми дольщиками. Еще имя Алексеенко упоминалось в связи с решением правительства одобрить строительство мусоросжигающего предприятия в Сочи, куда будут привозить мусор из Туапсе, Геленджика и Горячего Ключа. Его строительство обойдется в 23 миллиарда рублей.
3. Евгений Первышов, мэр Краснодара — 468 (618)
Евгений Первышов хоть и сбавил в прошлом месяце медийную активность, однако по-прежнему остается одним из самых цитируемых людей региона. Значительное внимание к его персоне привлекло заявление о том, что важно сохранять историческое наследие Краснодара и размещать в городе арт-объекты. Этот тезис, озвученный главой города на брифинге, подлил масла в огонь к жарким дискуссиям в социальных сетях и СМИ по поводу установки современных скульптур в парках Краснодара. На том же брифинге градоначальник подтвердил, что реновация «Точно не актуальна для Краснодара», а капремонт улицы Тургенева в Краснодаре продлили до октября 2018-го, а кандидатов на должность главного архитектора Краснодара нет. Также мэр прокомментировал произошедшее недавно задержание главного архитектора Игоря Мазурка, который, по словам градоначальника, давно был отстранен от выполнения определенных обязанностей. Первышов пообещал оказывать следствию всяческое содействие следствию. Кроме того, в апреле городской голова обсудил рост выручки от гортранспорта на рабочем совещании в КТТУ, посетил новую школу в микрорайоне «Губернский», провел несколько встреч с дольщиками проблемных жилых домов и анонсировал строительство «Медицинского микрорайона», после строительства которого в центре города появится музей.
2. Сергей Галицкий, владелец ФК «Краснодар», экс-гендиректор сети «Магнит» — 589 (387)
Вопреки продаже некогда крупнейшего ритейлера России Галицкий не только не потерял медиаактивность, а значительно ее нарастил, скакнув сразу на вторую строчку рейтинга «ФедералПресс». А новостью номер один, связанной, с миллиардером, стало его решение о замене главного тренера ФК «Краснодар» Игоря Шалимова. Сергей Галицкий объяснил, почему он уволил Шалимова и назначил Мурада Мусаева, а также впервые за долгое время подробно рассказал о своём клубе для широкой аудитории. Смена наставника «быков» тут же вызвала слухи о готовящейся продаже клуба, однако специалисты предположили, что за перестановками кроется новая бизнес-стратегия. Кроме того, в прошлом месяце один из самых богатых людей Кубани был вновь выдвинут в наблюдательный совет ВТБ, а заодно потерял 10 позиций в рейтинге самых богатых людей России, опустившись на 28-е место с нынешним капиталом в 4 млрд долларов. Журнал Forbes оценил финансовые потери бизнесмена за прошедший год в 2,8 млрд долларов.
1. Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края — 1490 (2033)
Главной темой апреля для Вениамина Кондратьева стало усиление активности по наведению порядка в строительной отрасли. 18 апреля проблему обманутых дольщиков губернатор обсудил с курирующим ЮФО замгенпрокурора Андреем Кикотем. Озвученные предложения (которые, в частности, позволят не только быстрее достраивать проблемные дома, но и препятствовать появлению новых) в виде поправок были внесены в закон о защите прав дольщиков на Кубани, который во втором чтении был принят 24 апреля на сессии ЗСК в присутствие Вениамина Кондратьева. А в промежутке между этими событиями в крае прошла грандиозная зачистка, в ходе которой были арестованы несколько крупных застройщиков, а также вице-мэры в Сочи и главный архитектор Краснодара. Как заявил сам губернатор, задержаниям предшествовали два года переговоров, в ходе которых власти пытались образумить самостройщиков и недобросовестных девелоперов. Об этом, он заявил 20 апреля на Ялтинском международном экономическом форуме. Кроме того, в апреле Вениамин Кондратьев отчитался о доходах за 2017 год (2,09 млн рублей), оценил готовность спортивной инфраструктуры Сочи к проведению чемпионата мира по футболу, посетив стадион«Фишт», а также пообещал тщательную проверку причин возгорания пятиэтажного самостроя в Сочи.
«ФедералПресс» продолжает публикацию рейтингов PR-активности ВИП-персон Краснодарского края. Рейтинг учитывает количество публикаций о важнейших персонах в политике и экономике региона (по данным интернет-базы «Яндекс. Новости»), появившихся в СМИ за последний месяц. В исследование вошли более пятидесяти человек, набравших наибольшее количество упоминаний. Участниками рейтинга стали главы субъектов федерации, а также известные политические, экономические и общественные деятели.