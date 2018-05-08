Во Владикавказе наполнили озеро Водной станции

Озеро Водной станции во Владикавказе готовят к приему отдыхающих. Водоем наполнили, а прилегающую территорию обработали акарицидными препаратами от клещей и других вредных насекомых.

«В прошлом году была заявлена масштабная реконструкция зоны отдыха, но ввиду ограниченности городского бюджета удалось выполнить только работы первой необходимости. Так, территория Водной полностью оснащена 16 камерами видеонаблюдения, установлены раздевалки, душевые кабины, дополнительные лавочки и урны. С 8:00 до 20:00 службу несут шесть спасателей. Территория зоны отдыха в знойные летние дни способна принять около 6 000 человек. С 1 июня мы рады принять желающих провести свой досуг здесь, недалеко от городской суеты, в нашем уютном уголке природы!» — сообщил заведующий Водной станции Вадим Хабалонов. Его слова приводятся на сайте мэрии.

Бассейн озера после ежегодной расчистки дна наполнили родниковой водой. За качеством воды в течение лета будут следить сотрудники Роспотребнадзора

Второе озеро Водной станции, которое пока не наполнено, планирует сделать местом отдыха любителей рыбалки. Сейчас там проводится расчистка дна, а к осени водоем наполнят и запустят в него рыбу.