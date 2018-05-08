Более пяти тысяч участников соберет фестиваль малых городов в Тобольске

ТЮМЕНЬ , 8 мая. / ТАСС /. Более 5 тыс. участников пройдут в костюмированном шествии «Великие личности малых городов», которое состоится на фестивале малых городов «АМПЕРfest» в Тобольске 23 и 24 июня. Об этом во вторник сообщила ТАСС директор агентства туризма и продвижения Тюменской области Мария Трофимова.

"Праздничное костюмированное шествие «Великие личности малых городов» пройдет в рамках фестиваля малых городов «АМПЕРfest» в Тобольске. Участие примут представители различных творческих и других сообществ малых российских городов, фольклорные коллективы, театральные студии, музейные коллективы, краеведческие сообщества, мастера — ремесленники, исторические клубы, художники, молодежные организации, профессионалы различных направлений туристской сферы деятельности и жители города. Всего ожидается более 5 тыс. участников", — сказала она.

Также на фестивале откроются пять тематических площадок — музыкальная, научно-познавательная, литературно— театральная, гостеприимная и арт-площадка.

По словам Трофимовой, название фестиваля возникло от сочетания первых букв фамилий самых известных жителей Тобольска. «Название — результат эффектного и простого творческого акта — сложения начальных букв фамилий самых известных тоболяков: Алябьева, Менделеева, Перова, Ершова, Ремезова. Эти фамилии на слуху у каждого жителя первой сибирской столицы с детства. К сожалению, аббревиатура, давшая имя мероприятию, не способна уместить инициалы всех, кто достоин упоминания», — сказала она.

Фестиваль малых городов России — масштабный событийный проект, призванный стать моделью для культурного обновления малых городов России. Проект организован Ассоциацией малых туристских городов (АМТГ) при поддержке Минкультуры РФ и проводится ежегодно с 2015 года.

В 2016 году Тюменскую область посетили более 2,6 млн туристов. По предварительной оценке, в 2017 году туристско— экскурсионный поток региона составит 2,7 млн человек. В 2018 году в регионе впервые запустят программы для иностранных туристов.