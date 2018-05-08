Кадеты Черемушек приняли участие в параде «Не прервется связь поколений» 

Парад московского кадетского движения, посвящённый 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941 1945 гг. прошел 6 мая.
Грандиозное мероприятие проходило в День Георгия Победоносца, в День герба и флага Москвы на Поклонной горе. Перед началом парада был организован урок «История Победы» в Центральном музее Великой Отечественной войны. Мальчишки и девчонки кадетских классов школы № 2115 вместе с другими московскими кадетами стройными рядами прошли торжественным маршем кадеты. Молодцы ребята! Отдельные слова благодарности наставникам — военным воспитателям.