ЛенОблСоюзСтрой поздравил ветеранов Всеволожского дома-интерната

Союз строительных организаций Ленинградской области поздравил жителей подшефного Всеволожского дома-интерната для престарелых и инвалидов с 73-й годовщиной со Дня Победы в Великой Отечественной Войне.

«От лица всей строительной области хочу поблагодарить вас за ваши подвиги, за то, что превозмогли столько лишений и устояли. Низкий вам за это поклон! Мы будем делать все, чтобы небо над нашей головой оставалось таким же чистым и мирным как в этот прекрасный солнечный день», — сказал исполнительный директор ЛенОблСоюзСтроя Владимир Мозговой , выступая перед жителями дома-интерната, среди которых было 22 ветерана.

Помимо слов благодарности жители дома-интерната получили в подарок продуктовые корзины.

Напомним, ЛенОблСоюзСтрой более пяти лет помогает Всеволожскому дому-интернату. За это время силами членов организации была построена крытая площадка для прогулки колясочников, установлен современный пандус, оборудована соляная пещера и т.д.

«В этом году ЛенОблСоюзСтрой подарит учреждению протирочную машину. Многие жители интерната не могут самостоятельно пережевывать пищу, поэтому эта машина очень нужна. И мы обязательно ее подарим», — сообщил Владимир Мозговой.

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