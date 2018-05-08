Смогут ли в Чечне возродить утраченную в 1990-е годы промышленность

Чеченской Республике и Парковый периодПроизводство было практически полностью разрушено во время двух военных кампаний 1990-х годов. Хотя до этого производственный комплекс региона считался одним из самых мощных в стране. В 2000-е предприятия восстанавливали по специальным федеральным целевым программам. Однако мощные бюджетные вливания не могут продолжаться вечно, им на смену должны прийти инвестиционные потоки. Назвать их бурными сейчас, конечно, сложно. Согласно данным Росстата, в 2016 году инвестиции в основной капитал ЧР по всем отраслям составили 60,5 миллиарда рублей, в 2017-м — 65,4 миллиарда (среди республик СКФО это второй результат после Дагестана , хотя в ЧР бюджетные средства в структуре инвестиций насчитывали около 25 процентов, а в РД — более 70). Но в основном инвесторы предпочитают вкладывать деньги в сельское хозяйство, строительство, операции с недвижимым имуществом. А на обрабатывающее производство в 2016 году, по информации Чеченстата, пришлось чуть боле пяти процентов инвестиций. — Нам пришлось начинать даже не с нуля, а с отрицательных показателей, — говорит директор департамента инвестиционной деятельности и кластерной политики минэкономразвития ЧР Эмилия Арсанукаева. — Создание благоприятного инвестиционного климата — главная задача правительства ЧР. Мы активно сотрудничаем с Агентством стратегических инициатив , участвуем практически во всех его проектах, перенимаем опыт лучших регионов — Татарстана , Воронежской и Калужской областей. С этого года работаем с Минэкономразвития РФ по программе создания регпарков — каждый год в течение трех лет у нас должно появляться по три парка разной направленности. Помимо инфраструктурных проектов работаем над регуляторной средой. Создан проектный офис по снижению административных барьеров, его задача — обеспечить качество и скорость предоставления государственных и муниципальных услуг. У нас сокращены сроки подключения к электросетям и газопроводам. С этого года меняем наше инвестиционное законодательство, подводим его под лучшие стандарты успешных регионов. Предоставляем бизнесу налоговые льготы в республиканской части — на имущество, на прибыль. Создание первого индустриального парка в ЧР обошлось в 290 миллионов рублей, из которых 265 миллионов — субсидии из федерального бюджета. Здесь должно появиться до 200 рабочих мест. Основная специализация — производство строительных материалов. Сюда уже изъявили желание войти шесть резидентов, три из них уже работают, в том числе корейская компания. К парку подведена железная дорога, поэтому проблем с транспортировкой продукции быть не должно. Возрожденные из пеплаДо 1990 года в республике насчитывалось около 190 промпредприятий. На долю промышленности приходилось две трети валовой продукции региона, при этом доля продукции тяжелой промышленности в общем объеме составляла 75 процентов. Товары экспортировались в десятки стран. Промпредприятиями республики впервые в СССР был освоен выпуск машин, оборудования, аппаратов и приборов 115 наименований. Как рассказали в министерстве промышленности ЧР, в 2000-е годы по ФЦП были восстановлены 17 заводов, которые стали ГУПами. Теперь идет их акционирование. Одним из первых возрожденных стал ГУП «Оргтехника» (после прошлогоднего акционирования ООО «НефтеМашСервис). В советское время на этом крупнейшем заводе трудилось 1800 человек (сейчас — около 70). Здесь производили множительную технику, которую поставляли более чем в 50 стран. Но 20 лет назад от его цехов ничего не осталось. — На территории завода падали снаряды, цеха разбомбили. Мы потеряли все горизонтальные и вертикальные связи, снабжение, сбыт, с нами никто не хотел работать, — вспоминает директор предприятия Джаддал Оздарбиев. Завод подняли из руин фактически за полгода, и уже в августе 2011-го он выпустил первую серийную продукцию — электроды для ручной дуговой сварки. Однако затем здесь решили поменять специализацию на более актуальную. — Сейчас работаем с ООО „Роснефть-Бурение“, являемся их подрядной организацией — обслуживаем буровые установки, ремонтируем нефтепромысловое оборудование, изготавливаем запасные части, оказываем услуги по ремонту труб нефтяного сортамента. В прошлом году начали сотрудничать со структурным подразделением холдинга „Росгеология“ — НПЦ „Недра“, — рассказывает Оздарбиев. — Наши сотрудники трудятся на буровых установках в четырех регионах — Дагестане, Ингушетии Кабардино-Балкарии . Но мы продолжаем налаживать новые связи и планируем до конца года приступить к работе в Краснодарском крае . По мнению Оздарбиева, в Чечне нужно активно создавать индустриальные парки и вводить налоговые преференции, только так можно поднять отрасль. А без фискальных льгот местная продукция будет неконкурентоспособной. Еще одно предприятие, восстановленное по ФЦП, — аргунский завод „Пищемаш“, на базе которого в 2008 году открыли автосборочное предприятие. Причем конвейер пустили всего через полгода после того, как было принято решение о создании автозавода. Сейчас здесь по лицензии »АвтоВАЗа" выпускают LADA Granta. — Это был скорее социальный проект для создания рабочих мест, изначально здесь трудились около 60 человек, сейчас уже 250, — отмечает генеральный директор предприятия Сайд-Хусайн Таймасханов. — В год собираем шесть тысяч машин, хотим увеличить объем. Конвейер позволяет собирать хоть 15 тысяч. Но дополнительного объема нам пока не дают. Хотели бы стать самостоятельными, но на сегодняшний день без «АвтоВАЗа» мы абсолютно ничего не можем. У нас нет цехов сварки и окраски, без которых самостоятельно двигаться невозможно. А имея эти цеха, можно собирать любую модель.Руководство завода пыталось найти инвесторов, один из московских банков даже готов был выступить таковым, но затем проект сорвался. Обращался Таймасханов и в федеральный Фонд развития промышленности , но там ответили, что средства выделяют только на инновационные или импортозамещающие производства, к коим изготовление отечественных авто не относится. Поэтому сейчас здесь рассчитывают на то, что российский автогигант пойдет навстречу чеченскому заводу и увеличит заказ. Иссякающие скважиныОднако одним из главных для республики всегда был нефтеперерабатывающий комплекс. В конце 2009 года Правительство РФ приняло решение о строительстве в Чечне НПЗ для переработки всей нефти, добываемой в регионе. Предполагалось, что мощность завода составит миллион тонн. "Но до настоящего времени решение о реализации проекта в окончательном виде не принято. В новой редакции соглашения о сотрудничестве между ПАО «Роснефть» и Чеченской Республикой вопрос о строительстве НПЗ прописан как открытый, — сообщили в министерстве промышленности ЧР. — Сложившаяся ситуация требует принятия совместного решения Правительства РФ и ОАО «НК „Роснефть“, согласования и утверждения окончательных сроков строительства НПЗ». На территории Чечни единственным владельцем лицензии на разработку участков недр углеводородного сырья является «Роснефть». Действующие месторождения находятся на завершающей стадии разработки. В итоге добыча углеводородного сырья за последние 10 лет снизилась с одного миллиона до 150 тысяч тонн в год. Как добавляют в минпроме ЧР, в инвестиционных программах «Роснефти» предусмотрены незначительные средства на геологическое доизучение отдельных участков недр для приращения запасов. Однако такого финансирования недостаточно для ощутимого увеличения добычи. За последние 10-12 лет на территории республики пробурено всего три скважины, что особо не повлияло на показатели добычи. Хотя во время проведенных геофизических и геологических исследований обнаружены перспективные участки, которые требуют дополнительного изучения. Но сейчас инвесторов, готовых вкладывать средства в разведку недр на территории Чечни, нет.комментарийРизван Масаев, министр промышленности и энергетики Чеченской Республики:— В Чеченской Республике действуют льготы и преференции для компаний, реализующих инвестиционные проекты в приоритетных отраслях экономики, перечень которых утвержден региональным правительством. Среди них — снижение ставки налога на прибыль и ставки налога на имущество, также предоставляются субсидии. Получить льготы могут инвесторы, чьи проекты прошли в установленном порядке финансовую, технико-экономическую и экологическую экспертизы. Решение о предоставлении государственных гарантий Чеченской Республики принимается правительством ЧР на основании экспертизы проектов. При этом обязательно учитываются экономическая и социальная значимость и экологическая безопасность проекта, объем инвестируемых средств, юридический статус компании и источники обеспечения гарантий, запрашиваемых инвестором.мнениеАлексей Коренев, аналитик ГК «Финам»:— Можно ли хотя бы приблизительно восстановить промышленность Чечни в довоенных объемах? Только теоретически. Конечно, в последние годы экономика ЧР восстанавливается очень высокими темпами, но в основном из-за предельно низкой базы. При этом регион остается глубоко дотационным. Помимо того что экономику Чечни приходится возрождать с нуля, крайне тяжелой проблемой является кадровая. Экономика ЧР характеризуется существенной долей самозанятых. А по доле специалистов с высшим или средним специальным образованием республика находится в аутсайдерах среди регионов России . Из Чечни уезжают специалисты, которые имеют шансы найти хорошо оплачиваемую работу в иных регионах. Таким образом, даже если предположить, что в республике будет построено достаточное количество современных производств, проблема квалифицированных специалистов, которые могли бы обслуживать сложное оборудование, остается нерешенной. При низкой инвестиционной привлекательности и высоких рисках для бизнеса единственным источником средств, способным вызвать значительные позитивные сдвиги в экономике ЧР, являются дотации из федерального бюджета. А они, в силу известных кризисных явлений, заметно увеличены быть не могут.егиональным экономикам для устойчивого роста необходимо создавать максимально благоприятную среду для развития местного бизнеса и притока внешних инвестиций, нужна прозрачная конкуренция, совершенствование правовых основ защиты предпринимателей и капитала, обучение специалистов в тех отраслях, которые являются для данной территории приоритетными. В первую очередь речь идет об ускоренном развитии малого и среднего бизнеса, так как именно эти сегменты предпринимательства наиболее гибкие, быстро растущие и способны создать необходимый задел для развития производств. Кстати

В республике сейчас успешно реализуют несколько значимых проектов. Среди них — выпуск систем сохранения энергии (ESS), стоимость проекта — 724,3 миллиона рублей, его инициатором стал «Чеченнефтехимпром». В 2016 году завершен первый этап, на заводе получили рабочие места 32 человека. В первом квартале 2018-го выпущено источников бесперебойного питания на 150 миллионов рублей. Минпромторг России предоставил предприятию субсидии из федерального бюджета на компенсацию процентов по кредитам, полученным на этот проект.

Еще одна инициатива — строительный технопарк «Казбек», который создается в Шалинском районе. Здесь станут с использованием местного сырья (гипса, известняка, песка) изготавливать стройматериалы для возведения зданий по инновационным для российского рынка технологиям. Это позволит снизить себестоимость строительства жилья более чем на 30 процентов. В технопарке появится около 400 новых рабочих мест. Общая стоимость проекта составляет почти 8,7 миллиарда рублей. В 2015 году инвестору открыли кредитную линию во Внешэкономбанке

Планируется к реализации проект строительства на территории гудермесского ГУП «Мединструмент» завода быстромонтируемых опор на композитных стойках для линий электропередачи. Они обладают рядом преимуществ перед железобетонными и металлическими и особенно подходят для тяжелых условий горной местности. Опоры подвержены коррозии и выдерживают высокие нагрузки. Стоимость проекта — 376 миллионов рублей. На втором этапе предполагается создать в ЧР крупный научно-производственный кластер энергоэффективных технологий.