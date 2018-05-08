Компания «Строительный трест» рассказала о ходе работ на своих строительных площадках

«Строительный трест» сообщает ходе строительства жилых комплексов NEWПИТЕР, «Капитал», «Сосновка», а также МФК GRANI и AVATAR.

В составе ЖК NEWПИТЕР в пос. Новоселье готовность 5 лота составляет 99%. До середины лета 2018 года будет завершено благоустройство территории. В настоящее время в домах ведутся пуско-наладочные работы внутренних инженерных систем.

В 6 лоте проекта продолжаются кровельные и сантехнические работы. Общая готовность пяти подъездов составляет порядка 50%.

В 7 лоте ЖК NEWПИТЕР строители приступили к монтажу окон. Сейчас он завершен на 60%. Продолжаются работы по обустройству кровли. В настоящий момент дома 7 лота готовы наполовину.

Также на территории жилого квартала ведется строительство общеобразовательной школы на 550 учеников. Открытие учебного заведения запланировано на сентябрь 2019 года.

В ЖК «Капитал» в Кудрово продолжается строительство лотов 5, 7-21 и 8. Готовность 5 лота составляет 99%, приближается ввод в эксплуатацию.

В секциях А-Г в составе лота 7-21 общестроительные работы близки к завершению: заканчивается строительство последних этажей и ведется подготовка к устройству парапетов и выходов на кровлю.

В секциях Д, Е, Ж — готовы перекрытия и начата кирпичная кладка стен 17 этажа, в И, К — 16 этажа. Устройство перегородок выполнено на уровне 14 этажа. Ведутся сантехнические работы, электрики приступили к монтажу квартирной разводки.

Продолжается строительство пристроенного детского сада на 150 мест: завершаются работы по устройству кровли и идет монтаж витражного остекления. Параллельно ведутся сантехнические и вентиляционные работы.

На 8 лоте (ЖК «Архитектор») заканчивается погружение свай, на некоторых секциях залиты фундаментные плиты. На одной из жилых секций сформированы стены первого этажа и ведется армирование перекрытия.

В ЖК «Сосновка» на проспекте Тореза, 77, строители приступили к кирпичной кладке стен второго этажа. В настоящий момент полностью построен двухуровневый подземный паркинг и стены первого этажа.

Многофункциональный комплекс GRANI на ул. Большая Зеленина, 24, в Петроградском районе находится на завершающей стадии: ведутся пусконаладочные работы и благоустройство территории.

В МФК AVATAR на Петровском острове продолжаются кровельные, фасадные, сантехнические, вентиляционные и слаботочные работы, а также проводится витражное остекление объекта.

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