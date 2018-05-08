Минэкономразвития подготовило поправки для «закрытия» данных из-за санкционных рисков

Минэкономразвития опубликовало проект поправок в законодательство о возможности закрывать рискованную с точки зрения санкционных рисков корпоративную информацию.

Документ, опубликованный на федеральном портале проектов нормативных актов, предусматривает предоставление Правительству права определять случаи, в которых компании могут не раскрывать предусмотренную законами «О государственной регистрации юридических лиц», «Об акционерных обществах» и «Об обществах с ограниченной ответственностью» информацию.

Среди прочего, изменения в Закон «Об акционерных обществах» может скорректировать статью 2.2, обязывающую компании раскрывать крупные сделки.

Правительство ещё минувшей осенью начало предпринимать шаги, чтобы США и другие страны, поддержавшие санкции в отношении России , не могли использовать публичные данные для выявления лиц, совершающих сделки с попавшими под ограничения российскими компаниями. В результате была закрыта информация о поставщиках этих предприятий и о крупных сделках государственного значения.

В частности, порядка 20% крупнейших заказчиков, работающих в рамках Закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», получили право не раскрывать данные о поставщиках, чтобы не подвергать их санкционным рискам.

Инициатива Минэкономразвития предлагает расширить возможности по «закрытию» информации, описав их более общими фразами.