Как обеспечить северянам достойную старость

Кольский полуостров — стратегически важная приграничная территория Российского Севера. В сравнительно небольшой Мурманской области расположено 5 закрытых административно-территориальных образования (ЗАТО). Схожая концентрация закрытых городов на территории одного региона есть только в Московской области

На территориях ЗАТО, включающих 20 населённых пунктов, живут более 17 процентов населения Мурманской области — это порядка 120 тысяч человек. Градообразующие предприятия этих городов, как правило, это объекты оборонного комплекса. Там располагаются базы Северного флота, предприятия по хранению и утилизации радиоактивных материалов, военного судоремонта и судостроения.

«Люди живут и работают здесь многие годы, обеспечивая безопасность всей страны, в экстремальных природно-климатических условиях — долгая зима, полярная ночь, длящаяся более 40 дней, короткое прохладное лето. Вполне логично, что, прекратив трудовые или служебные отношения с организациями ЗАТО, северяне, как правило, желают переехать в регионы с более комфортными условиями проживания», — сообщил председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, выступая на заседании Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Но далеко не все вышедшие на пенсию военные и работники ЗАТО имеют возможность переехать за его границу, не говоря об улучшении климатических условий проживания. Сергей Дубовой озвучил проблемы переселения: недостаточное финансирование программы и недочёты в действующем профильном законодательстве.

Очередь на выплаты для приобретения жилья движется слишком медленно. С 2015 года жителям ЗАТО Мурманской области выдано всего 528 государственных жилищных сертификатов, притом что на учёте стоят свыше 7 тысяч человек. Несложно подсчитать, что при таких объёмах финансирования все стоящие сегодня на учёте, а скорее всего, их дети или внуки получат свои сертификаты лишь к 2072 году.

Те пенсионеры, которые всё же получили сертификат, едва ли могут позволить себе переехать в Центральную часть без дополнительных вложений. Дело в том, что размер выплаты определяется из расчёта средней по России цены на 1 кв. м жилья, которая составляет 37 848 рублей. Это существенно меньше, чем стоимость жилья в Ленинградской и Московской областях, а также в крупных областных центрах с развитой инфраструктурой и широким спектром предоставления медицинских услуг.

В связи с этим комитет Совета Федерации принял решение выйти с рекомендацией к Минстрою России об увеличении бюджета в ближайшие три года на эти цели.

Кроме того, практика выявила ряд законодательных проблем в вопросах переселения пенсионеров: по закону встать на очередь за субсидией могут только неработающие граждане, а вот является ли их последующее трудоустройство основанием для отказа, вопрос остаётся открытым. Также неясно, можно ли суммировать стаж работы и службы в ЗАТО. Эти вопросы парламентарии договорились проработать дополнительно.