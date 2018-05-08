Курсы по английскому языку прошли медики столицы

Курсы обучения по английскому языку прошли реаниматологи, терапевты, врачи общей практики и медицинские сестры из столицы. Об этом сообщили на официальном сайте мэра и Правительства Москвы 8 мая.

Более 400 специалистов завершили обучение в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу — 2018.

— Как и в 2017 году, позвонив в скорую помощь, иностранного гражданина соединят с англоговорящим диспетчером, — отметил Алексей Хрипун , министр Правительства Москвы , руководитель городского Департамента здравоохранения.

Особое внимание при изучении языка уделили медицинской терминологии. Благодаря этому, специалисты смогут подробнее узнать о том, что беспокоит пациента.