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Курсы по английскому языку прошли медики столицы
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Курсы по английскому языку прошли медики столицы 

Администрация поселения Вороновское 1 час назад
Фото: mos.ru
Курсы обучения по английскому языку прошли реаниматологи, терапевты, врачи общей практики и медицинские сестры из столицы. Об этом сообщили на официальном сайте мэра и Правительства Москвы 8 мая.
Более 400 специалистов завершили обучение в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу — 2018.
— Как и в 2017 году, позвонив в скорую помощь, иностранного гражданина соединят с англоговорящим диспетчером, — отметил Алексей Хрипун, министр Правительства Москвы, руководитель городского Департамента здравоохранения.
Особое внимание при изучении языка уделили медицинской терминологии. Благодаря этому, специалисты смогут подробнее узнать о том, что беспокоит пациента.
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