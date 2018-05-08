В Выборге прошла генеральная репетиция парада победы

8 мая в Выборге проходит генеральная репетиция мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Редакция ivbg.ru напоминает, что 9 мая в Выборге пройдут мероприятия, посвященные 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В 9.00 на Рыночной площади состоится сбор ветеранов Вооруженных сил России , учащихся кадетских классов школ города, участников акции «Бессмертный полк».

В 9.40 — торжественное прохождение праздничной колонны и парадных расчетов войск Выборгского гарнизона по проспекту Ленина к Красной площади.

В 11.00 на Красной площади состоится торжественный митинг, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В рамках мероприятия пройдут показательные выступления военнослужащих в/ч 02511.

В 13.00 начнется праздничный концерт «Весна 45-го года» с участием творческих коллективов Выборгского района и артистов театра драмы и куклы «Святая крепость». Для жителей и гостей города будет работать полевая кухня.

С 15.00 до 21.00 — праздничная программа «Опять весна на белом свете!».

В 19.00 — всероссийская минута молчания.

В 21.00 мероприятия продолжатся концертной программой Музыкального Альянса «Петербургские Баритоны».

В этот день на площади Выборгских полков в 12.00 состоится торжественное возложение цветов к стеле «Город воинской славы». Здесь же в 18.00 начнется традиционный Бал Победы.

На ул. Димитрова (от ул. Северной до ул. Ростовской) с 10.00 до 18.00 — статический показ вооружения, военной и специальной техники.

В парке Ленина (городок аттракционов) пройдет праздничный концерт «Мир детям», в котором примут участие детские творческие коллективы г. Выборга. Начало в 13.30.

Завершатся торжества праздничным фейерверком в акватории Большого ковша в 22.00.

Вниманию автомобилистов! Во время проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Великой Победы, в Выборге будет ограничено движение автомобильного транспорта.

С 07.00 8 мая до 22.00 9 мая:

пересечение ул. Пионерской и пр. Ленина; пересечение пр. Ленина и ул. Николаева; пересечение пр. Ленина и Ленинградского пр. ; ул. Димитрова (напротив ТЦ «Сетка»); пересечение ул. Северной и ул. Ушакова (въезд на Красную площадь); проезд между домами ул. Ушакова, д. 4 и ул. Ушакова, д. 6; пересечение пр. Ленина и Суворовского пр. ; ул. Димитрова (от ул. Северной до ул. Ростовской).

С 19.00 8 мая до 22.00 9 мая:

пересечение Суворовского пр. и ул. Крепостной; пересечение ул. Кеппа и Суворовского пр. ; пересечение Московского пр. и пр. Ленина; пересечение ул. Мира и Московского пр. ; пересечение Ленинградского шоссе и ул. Северной (у кафе «Мон Плезир»); ул. Ушакова (у магазина «Нужно»), ул. Ушакова (у ресторана « Марко Поло »); пересечение ул. Димитрова и ул. Северной.

С 07.00 до 11.00 9 мая:

пересечение ул. Пионерской и ул. Прогонной; пересечение ул. Прогонной и ул. Красноармейской; пересечение ул. Северный вал и ул. Красноармейской; ул. Красноармейская (возле здания «Рынка»); пересечение ул. Пионерской и наб. 30-го Гвардейского Корпуса.

С 07.00 до 14.00 9 мая:

пересечение ул. Пушкинской и ул. Крепостной; пересечение ул. Выборгской и ул. Садовой; въезд на ул. Садовую.