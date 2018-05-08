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Новейший авианосец США никак не могут починить
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Новейший авианосец США никак не могут починить 

Вести.Ru 34 минуты назад
Атомный авианосец ВМС США "Джеральд Форд" опять возвращается в порт. Снова сказалась проблема с силовой установкой, которую выявили еще в январе этого года, но до сих пор не ликвидировали. Теперь корабль встанет на вооружение американского флота не раньше 2022 года. Хотя изначально его собирались ввести в строй не позднее 2019 года, пишет агентство Bloomberg.
"Джеральд Форд" первый корабль своего класса. Он и ему подобные должны заменить авианосцы типа «Нимиц», которые служат на американском флоте уже по 30-40 лет. Однако процесс затягивается и это при том, что строительство только одного «Джеральда Форда» обошлось бюджету страны почти в 13 миллиардов долларов.
Новый авианосец США — один из крупнейших кораблей в мире: длина — около 330 метров, ширина — примерно 78 метров, водоизмещение превышает 100 тысяч тонн. На палубе и в ангарах «Джеральда Форда» могут разместиться более 75 самолетов.
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