Пользователи портала госуслуг могут подключиться к «Личному кабинету»

Москвичи могут подключиться к одному из самых популярных онлайн-сервисов ФНС России — «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц» без посещения налоговой инспекции через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Эта возможность предусмотрена в случае наличия у налогоплательщика учетной записи на портале госуслуг, подтвержденной в одном из уполномоченных центров регистрации Единой системы идентификации и аутентификации, к числу которых относятся отделения ФГУП «Почта России» , МФЦ России , центр обслуживания клиентов ОАО «Ростелеком» и другие уполномоченные организации.

В целях безопасности личных данных гражданам пройти процедуру идентификации необходимо лично, поскольку в «Личном кабинете» содержатся сведения, отнесенные к налоговой тайне. Именно поэтому реквизиты доступа, полученные другими способами, например, заказным письмом по почте, воспользоваться сервисом ФНС России не помогут. Для пользователей, не подтвердивших личность, доступны другие способы подключения к личному кабинету: с помощью логина и пароля, полученных в инспекции или МФЦ, либо с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи.

Через «Личный кабинет налогоплательщика» любой гражданин России, имеющий в собственности дачу, квартиру, земельный участок или машину, не приходя в свою налоговую инспекцию, может видеть и информировать налоговые органы о необходимости корректировки информации.

Налогоплательщики через Интернет узнают об имеющейся задолженности по налогам на имущество, транспорт, землю. Кроме того, сервис позволяет им сформировать и распечатать платежный документ для оплаты налога в банках или оплатить имеющиеся задолженности, со своего компьютера заполнять декларацию 3-НДФЛ в режиме онлайн, а потом направлять ее в налоговый орган и отслеживать этапы проведения камеральной проверки.

На сайте ФНС России доступны аналогичные «Личные кабинеты» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Как задекларировать доходы через портал госуслуг

Представить декларацию о доходах в налоговые органы можно с помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Сделать это могут москвичи, имеющие подтвержденную учетную запись ЕСИА, авторизовавшись с её помощью на портале госуслуг. После авторизации пользователю следует перейти в раздел «Налогов и финансов», кликнуть по вкладке «Приема деклараций» и затем выбрать опцию «Предоставить форму 3-НДФЛ».

Следующий шаг состоит в онлайн формировании декларации, причем, если она подается впервые, это следует указать в самом начале. В случае повторного заполнения можно воспользоваться сохраненной на сайте формой, выбрав в соответствующем окне вариант «продолжить внесение сведений в уже существующую форму».

Также для заполнения декларации можно использовать специальную программу, размещенную на сайте ФНС России по ссылке www.nalog.ru/rn77/program//5961249/. Программа автоматически сформирует декларацию по форме 3-НДФЛ, проверит на ошибки и даст пользователю возможность сохранить файл на свой компьютер. Для отправки в электронном виде такой файл необходимо загрузить на портал госуслуг.

Заполнившему документ пользователю остается только нажать кнопку «Отправить», после чего декларация будет передана в налоговые органы.

Если налогоплательщик заявляет о получении налогового вычета, то в дополнение к декларации следует приложить документы, подтверждающие право на его получение, и заявление на возврат. С перечнем необходимых документов можно ознакомиться на сайте ФНС России по ссылке https://www.nalog.ru/rn77/fl/interest/tax_deduction/, выбрав вид интересующего вычета.

Камеральная проверка полученных документов у сотрудников налоговых органов займет не более трех месяцев. Положительным решением будет факт перевода денежных средств на банковский счет заявителя. В случае отказа, в адрес налогоплательщика будет направлен акт с указанием мотивированных причин.

Познакомиться с услугами ФНС России можно

на портале госуслуг

С помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) москвичи могут ознакомиться с услугами Федеральной налоговой службы и её территориальных подразделений.

В настоящий момент на портале можно разобраться в порядке и условиях предоставления налоговыми органами таких услуг как постановка на налоговый учет, регистрация контрольно-кассовой техники, прием налоговых деклараций, лицензирование некоторых видов деятельности, предоставление сведений из государственных реестров и т.д.

Портал поможет налогоплательщикам узнать, как наиболее удобным способом можно подать заявку на получение услуги, какие учитываются основания и какие документы требуются для её предоставления, в какой срок следует ожидать ответа или результата.

Ознакомиться с информацией по интересующей услуге можно также в её карточке на странице ФНС России, выбрав налоговое ведомство в перечне органов власти, либо в новом разделе портала — по интересующей пользователя жизненной ситуации.

На странице ведомства также предусмотрена возможность ознакомиться с порядком обращения в региональные Управления и их подведомственные инспекции, выбрав соответствующий территориальный орган.