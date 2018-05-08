В РАН объяснили, почему европейцы больше любят Россию, чем Евросоюз

Немецкий депутат заявил, что нарастающее напряжение в отношениях между Россией и Европой может вылиться в военное столкновение. Марк Йонген от партии «Альтернатива для Германии » (АдГ) в интервью Sputnik Литва посетовал на то, как легко европейские страны стали выдвигать обвинения в адрес России, в частности по делу об отравлении Скрипалей в Солсбери.

Депутат Йонген от лица АдГ выступил за хорошие отношения с Россией и отметил, что если партии, подобные его фракции, укрепят в Европе свое влияние, то может получиться более тесный альянс с Россией, с культурным и торговым обменом «без вредоносных маневров вроде санкций».

В эфире НСН ведущий научный сотрудник Центра германских исследований института Европы РАН Александр Камкин заявил, что депутат Марк Йонген выразил мнение не только своей фракции в немецком бундестаге, но и многих европейцев.

«Я считаю, что депутат от АдГ выразил единую точку зрения многих правых европейских партий, которые видят вектор развития Европы все-таки в союзе национальных государств, а не в безличном и аморфном образовании под названием Евросоюз . Практически все движения евроскептиков и национально-патриотические движения в Европе объединяет неприязнь к Брюссельской бюрократии, неприязнь к Вашингтонскому диктату и своего рода зависть в отношении России в плане того, что Россия все-таки остается суверенным государством, проводящим свою международную политику», — сказал Камкин.

По его словам, европейские страны потеряли привилегию быть суверенными государствами в ходе фактического превращения Евросоюза в Соединенные штаты Европы.

«Генеральный вектор развития данного интеграционного объединения — это постепенный демонтаж суверенитета европейских государств, демонтаж самого института национального государства и построение такого над-национального конструкта, где основные решения будут переданы уже обезличенным европейским бюрократам по финансам, вопросам экономического планирования и безопасности. Создается уже не на словах и не только на бумаге единая европейская армия. Не за горами возможно создание каких-то единых полицейских сил европейских», — предположил политолог.

Камкин отметил, что оговоренный Йонгеном сценарий военного столкновения, хоть и с малой вероятностью, но возможен, что не может не беспокоить.

«Полностью исключать вариант такого негативного сценария, конечно же, нельзя. Безусловно, риск открытого либо гибридного военного конфликта достаточно невелик, но даже малейшую вероятность подобного негативного сценария следует рассматривать всерьез для его недопущения. Учитывая антироссийскую риторику европейского политического истэблишмента и активное подталкивание Большого Брата из Вашингтона восточно-европейских государств к наращиванию оборонных расходов, к интенсификации военного строительства и к прямому обозначению основной угрозы, которая якобы исходит от России, мы видим, что действительно маховик военной конфронтации, по крайней мере, в разрезе идеологии, раскручивается. К чему это все приведет, сказать однозначно сложно, но антироссийская пропаганда и воссоздание образа врага еще времен холодной войны наблюдается, и это внушает сильное беспокойство», — заключил Камкин.