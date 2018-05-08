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Президент наградил почетной грамотой руководителя энгельсского дома-интерна
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Президент наградил почетной грамотой руководителя энгельсского дома-интерна 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Напомним, Сергей Сафошкин возглавляет учреждение с 2005 году. Под его руководством дом-интернат неоднократно становился «Лидером года» в ходе конкурса, который проводит газета «АиФ-Саратов».
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