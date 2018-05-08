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Сотрудник Минмолодежи Дагестана награжден благодарностью от депутата Госдумы
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Сотрудник Минмолодежи Дагестана награжден благодарностью от депутата Госдумы 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Сотрудник Минмолодежи Дагестана награжден благодарностью от депутата ГосдумыНачальник отдела профилактических программ и проектов министерства по делам молодежи Дагестана Юсуп Гусейнов награжден благодарностью от заместителя председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного за существенный вклад в реализацию государственной антинаркотической политики и пропаганду здорового образа жизни.
«Это награда не только моя, а всех ребят, которые работают в этом направлении и сотрудниками министерства по делам молодежи Дагестана. Я благодарен каждому общественнику, который занимается столь важным и полезным делом для всего общества. Уверен, что работа с каждым годом будет набирать обороты и приносить пользу всем нам», — прокомментировал Юсуп Гусейнов.
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