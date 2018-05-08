Сотрудник Минмолодежи Дагестана награжден благодарностью от депутата Госдумы

Сотрудник Минмолодежи Дагестана награжден благодарностью от депутата ГосдумыНачальник отдела профилактических программ и проектов министерства по делам молодежи Дагестана Юсуп Гусейнов награжден благодарностью от заместителя председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного за существенный вклад в реализацию государственной антинаркотической политики и пропаганду здорового образа жизни.

«Это награда не только моя, а всех ребят, которые работают в этом направлении и сотрудниками министерства по делам молодежи Дагестана. Я благодарен каждому общественнику, который занимается столь важным и полезным делом для всего общества. Уверен, что работа с каждым годом будет набирать обороты и приносить пользу всем нам», — прокомментировал Юсуп Гусейнов.