Деревья в Московском районе «укутали» в георгиевские ленточки

В районе станции метро Петербурга «Электросила» во дворах домов 170 и 172 по Московскому проспекту коммунальщики обмотали деревья широкими георгиевскими лентами, сообщает «Росбалт»

Выяснилось, что это ежегодная и традиционная инициатива местных коммунальщиков.

Уже 13 лет они подобным образом украшают двор к празднованию 9 мая.

Сотрудники управляющей компании заявили, что до сих пор ни у кого их инициатива нареканий не вызывала.

Возражения были только из-за портрета Сталина, который тоже появлялся во дворе.

С 2008 года картина генералиссимуса аылится на складе.