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Деревья в Московском районе «укутали» в георгиевские ленточки
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Деревья в Московском районе «укутали» в георгиевские ленточки 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В районе станции метро Петербурга «Электросила» во дворах домов 170 и 172 по Московскому проспекту коммунальщики обмотали деревья широкими георгиевскими лентами, сообщает «Росбалт».
Выяснилось, что это ежегодная и традиционная инициатива местных коммунальщиков.
Уже 13 лет они подобным образом украшают двор к празднованию 9 мая.
Сотрудники управляющей компании заявили, что до сих пор ни у кого их инициатива нареканий не вызывала.
Возражения были только из-за портрета Сталина, который тоже появлялся во дворе.
С 2008 года картина генералиссимуса аылится на складе.
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