Егерь из Подмосковья ищет останки погибших в ВОВ солдат

Есть такая профессия ‐ находить пропавших героев. Егерь Виктор Анисимов стал человеком‐легендой для местных жителей. Уже 30 лет он водит поисковиков по местам боевых сражений под Москвой

Село Семеновское в Можайском районе для Виктора Анисимова — родина и дом. В 1941 году здесь проходил рубеж обороны города. Еще мальчишкой Виктор Петрович находил у себя на участке патроны и оружие, после находками стали человеческие судьбы. 60-летний мужчина не может сдержать слез, когда вспоминает о каждом, кого он нашел. Простые солдаты, разведчики, такие же как он сам, но только не вернувшиеся с войны.

«Случайно я с сыном шел, с миноискателем. Что-то там зафонило, поднимаем — автомат и мины пошли противопехотные, я сына отвел. Потом смотрю — второй автомат, человек! А Петька говорит, вон еще один стоит. Горько, конечно, такое видеть», — рассказывает Виктор Анисимов.

Источник фото: телеканал «360»

Дачные поселки здесь повсюду окружены блиндажами. Участок леса и поле на границе с селом Семеновское именуется Долиной Славы. Но местные и поисковики называют его Долиной Смерти. За последний год здесь были найдены более полутора сотен советских солдат. В знак об этом прямо на дороге установлен деревянный крест.

Здесь земля поет, потому что повсюду металл. А если человек в земле, обычно начинает все вокруг фонить. У солдата же с собой патроны в карманах, вещмешки, противогазные сумки, гранаты, оружие

— Виктор Анисимов, поисковик.

Источник фото: телеканал «360»

Самое важное в работе поисковиков — найти и вернуть на родину. 63 солдата опознаны, переданы родным и захоронены. Остальные по-прежнему продолжают считаться неизвестными. В 1942 году здесь шли ожесточенные бои и сейчас уже невозможно определить сколько точно погибло в этих краях. Поиски идут до сих пор.

Источник фото: телеканал «360»

На небольшом участке леса земля буквально гудит под ногами. Здесь еще сохранились траншеи советских войск, поисковики до сих пор находят тут оружие и боеприпасы времен начала войны. Но главные находки соседствуют неподалеку в разрытых ямах — именно там недавно были обнаружены останки сотен советских солдат, пропавших без вести.

Останки тех, кого еще не успели опознать, Виктор Петрович бережно хранит у себя во дворе. Каждого героя он знает в лицо и может определить возраст. Поисковик надеется, что очень скоро их родные найдутся и спустя 73 года после Победы, за которую они отдали жизнь, солдаты наконец вернутся домой.