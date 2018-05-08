«Чистый город» займется коммунальными отходами Адыгеи

Министерство строительства , транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Адыгеи заключило 10-летнее соглашение с компанией «Чистый город», которая стала оператором в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Это четвертый субъект ЮФО — после Астраханской и Ростовской иобластей и Калмыкия , где регоператором по вывозу и утилизации ТКО стала ГК «Чистый город». К своим обязанностям компания приступит в октябре-ноябре этого года. До этого времени «Чистый город» проведет инвентаризацию контейнерных площадок, построит два мусороперегрузочных пункта, а также выстроит логистические маршруты и закупит дополнительную тару и спецтехнику.

До конца этого года региональный оператор начнет строительство в Адыгее регионального экотехнопарка. Строительство первого этапа — мусоросортировочного комплекса — планируется завершить до конца этого года, а во второй половине 2019-го «Чистый город» обещает построить полигон с участком биокомпостирования. Общий объем инвестиций оценивается в размере 530 млн рублей.

Председатель совета директоров группы компаний «Чистый город» Полины Вергун пояснила, что расширение зоны присутствия в одном федеральном округе и консолидация объемов вторичного сырья позволяет запустить на юге России масштабное производство по переработке отходов с получением готового продукта — федеральный экотехнопарк. «Проектирование этого технопарка уже на стадии завершения», — подчеркнула Вергун.