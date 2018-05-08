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«Чистый город» займется коммунальными отходами Адыгеи
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«Чистый город» займется коммунальными отходами Адыгеи 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Адыгеи заключило 10-летнее соглашение с компанией «Чистый город», которая стала оператором в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Это четвертый субъект ЮФО — после Астраханской и Ростовской иобластей и Калмыкия, где регоператором по вывозу и утилизации ТКО стала ГК «Чистый город». К своим обязанностям компания приступит в октябре-ноябре этого года. До этого времени «Чистый город» проведет инвентаризацию контейнерных площадок, построит два мусороперегрузочных пункта, а также выстроит логистические маршруты и закупит дополнительную тару и спецтехнику.
До конца этого года региональный оператор начнет строительство в Адыгее регионального экотехнопарка. Строительство первого этапа — мусоросортировочного комплекса — планируется завершить до конца этого года, а во второй половине 2019-го «Чистый город» обещает построить полигон с участком биокомпостирования. Общий объем инвестиций оценивается в размере 530 млн рублей.
Председатель совета директоров группы компаний «Чистый город» Полины Вергун пояснила, что расширение зоны присутствия в одном федеральном округе и консолидация объемов вторичного сырья позволяет запустить на юге России масштабное производство по переработке отходов с получением готового продукта — федеральный экотехнопарк. «Проектирование этого технопарка уже на стадии завершения», — подчеркнула Вергун.
В Волгодонске «Чистый город» начал строительство завода по переработке отходов для восточной части Ростовской области. Инвестиции составляют более 800 млн рублей. Помимо нового полигона, там будет сортировочный цех, площадку биокомпостирования и линия переработки, которая будет перерабатывать около 60% отходов — пластик и бумагу.
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