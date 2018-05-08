Ещё
Срочно: Члены ВТО выразили озабоченность в связи с усиливающейся напряженностью в  торговле
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Срочно: Члены ВТО выразили озабоченность в связи с усиливающейся напряженностью в  торговле 

ИА Синьхуа 1 час назад
Женева, 8 мая /Синьхуа/ — 41 член Всемирной торговой организации
/ВТО/ во вторник опубликовал совместное заявление, в котором
выразил обеспокоенность в связи с усиливающейся напряженностью в  торговле и риском эскалации протекционизма. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Узбекистан и ОАЭ обсудили основные направления сотрудничества Президент Сингапура назвала главные направления нового политического курса страны Глава подготовительной комиссии ОДВЗЯИ высоко оценил усилия Алжира по защите мира
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»222
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко403
Поклонская прокомментировала своё «скучающее» фото99
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина459
Киев и Крымский мост: смотреть больно до слез, а приходится430
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:37
Google назвал лидеров Евровидения
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение