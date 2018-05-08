Срочно: Члены ВТО выразили озабоченность в связи с усиливающейся напряженностью в торговле

Женева, 8 мая / Синьхуа / — 41 член Всемирной торговой организации /ВТО/ во вторник опубликовал совместное заявление, в котором выразил обеспокоенность в связи с усиливающейся напряженностью в торговле и риском эскалации протекционизма. —0—