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Праздничный салют на Мамаевом кургане запустят два дня подряд
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Праздничный салют на Мамаевом кургане запустят два дня подряд 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Уникальную акцию «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане два вечера подряд завершит красочный фейерверк.
— Мы запустим салют и сегодня, и завтра, — уточнил волгоградский пиротехник Антон Почевалов. — Мы нашли удобное место за фигурой «Родины-матери» и уже установили все необходимое для праздничного фейерверка.
Первые залпы салюта раскроются над Мамаевым курганом сразу после окончания акции «Свет Великой Победы».
— Чтобы не перебивать видеоинсталляции на фигуру «Родины-матери», мы начнем работать сразу после акции, — добавляет Антон Почевалов. — Видеоинсталляции будут связаны с фейерверком общим музыкальным треком.
Пиротехники готовятся запустить фейерверк в 22:00. В небо над Мамаевым курганом взмоют «Зеленая ракета», «Белый пион», «Пурпурная хризантема», «Красная пальма с трещащим пестиком», «Красный пион с золотыми стрелами».
Первые лучи на знаменитый монумент дизайнеры нижегородской компании «Dream Laser» направили еще в воскресенье, 6 мая. Пока по подпорной стенке летели ярко-голубые облака, а в поле зрели алые маки, «Родина-мать» встречала гостей Мамаева кургана в темно-синем платье. С началом страшной битвы монумент сковали тугими цепями — в самое сердце ударила молния. Пережив войну, «Родина-мать» наконец избавилась от толстой корки льда и покрылась благородной золотой краской.
О том, как готовились уникальные проекции, и с чего начиналась акция «Свет Великой Победы», читайте в нашем репортаже.
Сегодня первые лучи от больших проекторов осветят монумент в 21:00. Программа повторится несколько раз. В День Победы акция начнется в 21:30.
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