Ребята из ЦСПСиД «Диалог» поздравили с Днем Победы жителей Алтуфьева

В филиале «Алтуфьевский» ТЦСО «Бибирево» для жителей района состоялся праздничный концерт детского творческого коллектива ЦСПСиД «Диалог» и ансамбля «Околесица», посвященный Дню Великой Победы.

— Все гости получили большое удовольствие от услышанных любимых произведений и у многих ветеранов наворачивались слезы — настолько трогательно дети исполняли стихи и песни, — уточнили в ЦСО «Алтуфьевский».

Напомним, центр социального обслуживания «Алтуфьевский» находится по адресу: Путевой проезд, д. 20, корп. 2. (ео)