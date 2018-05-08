Ещё
Ребята из ЦСПСиД «Диалог» поздравили с Днем Победы жителей Алтуфьева
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ребята из ЦСПСиД «Диалог» поздравили с Днем Победы жителей Алтуфьева 

Управа Алтуфьевского района 51 минуту назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
В филиале «Алтуфьевский» ТЦСО «Бибирево» для жителей района состоялся праздничный концерт детского творческого коллектива ЦСПСиД «Диалог» и ансамбля «Околесица», посвященный Дню Великой Победы.
— Все гости получили большое удовольствие от услышанных любимых произведений и у многих ветеранов наворачивались слезы — настолько трогательно дети исполняли стихи и песни, — уточнили в ЦСО «Алтуфьевский».
Напомним, центр социального обслуживания «Алтуфьевский» находится по адресу: Путевой проезд, д. 20, корп. 2. (ео)
Управа Алтуфьевского района: последние новости
Ребята из «ЭПИ» почтили память погибших в ВОВ у мемориального камня на Стандартной Освещение восстановили во дворе в Путевом проезде По телефону доверия СВАО сообщили о незакрытых дверях подвалов и подъездов дома в Путевом проезде
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко347
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»106
Поклонская прокомментировала своё «скучающее» фото69
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина430
Киев и Крымский мост: смотреть больно до слез, а приходится413
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:37
Google назвал лидеров Евровидения
Интернет Наука и техника
03:30
Армения получила нового премьер-министра
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение