Зубарев: подвиг солдат-победителей остаётся примером для всех россиян

«Сегодня, в преддверии Дня Победы, очень важно помнить о героизме, стойкости и силе духа, огромном самопожертвовании военного поколения, сохранившего свободу и независимость нашей Родины, принесшего освобождение от нацизма и милитаризма народам Европы и Азии», — отметил законодатель.

Парламентарий напомнил об огромном количестве жертв, которые понёс Советский Союз в борьбе с агрессором, высоко оценив проводимую по линии Минобороны работу по поддержке поисковых движений и волонтёров, ведущих раскопки по местам наиболее тяжёлых боёв времён Великой Отечественной войны.

Виктор Зубарев добавил, что подвиги солдат-победителей по-прежнему являются примером для всех россиян: «Они помогают нам развивать нашу страну как сильное и современное государство, открытое для сотрудничества со всём миром».

Церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата и памятнику маршалу Жукову является традиционной для фракции накануне Дня Победы.

Депутаты Госдумы почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.