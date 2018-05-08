Зубарев: подвиг солдат-победителей остаётся примером для всех россиян 

Депутат Государственной Думы Виктор Зубарев в составе делегации партии «Единая Россия» возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены и памятнику маршалу Георгию Жукову в Москве в память о героизме фронтовиков и тружеников тыла, передаёт пресс-служба парламентария.
«Сегодня, в преддверии Дня Победы, очень важно помнить о героизме, стойкости и силе духа, огромном самопожертвовании военного поколения, сохранившего свободу и независимость нашей Родины, принесшего освобождение от нацизма и милитаризма народам Европы и Азии», — отметил законодатель.
Парламентарий напомнил об огромном количестве жертв, которые понёс Советский Союз в борьбе с агрессором, высоко оценив проводимую по линии Минобороны работу по поддержке поисковых движений и волонтёров, ведущих раскопки по местам наиболее тяжёлых боёв времён Великой Отечественной войны.
Виктор Зубарев добавил, что подвиги солдат-победителей по-прежнему являются примером для всех россиян: «Они помогают нам развивать нашу страну как сильное и современное государство, открытое для сотрудничества со всём миром».
Церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата и памятнику маршалу Жукову является традиционной для фракции накануне Дня Победы.
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