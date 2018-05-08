Томский фотограф «раскрашивает» фотоархив своего земляка — первого коменданта Рейхстага

ТОМСК , 8 мая. / ТАСС /. Фотографии из личного архива военных лет первого коменданта Рейхстага — уроженца Томской области полковника Федора Зинченко к Дню Победы перевели в цвет, сообщил ТАСС во вторник томский фоторепортер и журналист Игорь Крамаренко, который уже несколько десятилетий изучает биографию прославленного земляка.

"Я только что получил эти снимки от московской колористки Ольги Ширниной. В таком исполнении фотографии еще не публиковались, это уникальные кадры нашей истории", — рассказал Крамаренко.

Крамаренко пояснил, что был знаком с Зинченко, встречался и переписывался с ним. Несколько лет назад дочь Зинченко передала ему уникальный архив отца, оставшийся после его смерти и содержащий данные о взятии Рейхстага и последующих событиях. В архиве были фотографии военных лет, личные письма и документы.

По словам репортера, на сегодня уже отретушировано четыре снимка — портрет самого Зинченко, его фото с сослуживцами на фоне Рейхстага после завершения боев и две фотографии Зинченко и других советских военных со знаменем. В дальнейшем работа по ретушированию архива и переводу в цвет фотографий будет продолжена.

Дружба с ветеранами взятия Рейхстага

По словам Крамаренко, начав изучать архив Зинченко, он увлекся историей взятия Рейхстага и стал искать участников событий. «Но они, к сожалению, уже ушли из жизни, и теперь мы тесно общаемся и дружим с потомками некоторых из них», — рассказал фоторепортер.

Он пояснил, что, в частности, плотно сотрудничает с сыном старшего сержанта Ильи Яколевича Сьянова — Александром Ильичём. «Сохранилось очень мало воспоминаний участников штурма непосредственно о событиях в самом Рейхстаге до и после капитуляции. И как раз в семье Сьянова в архивах есть эти воспоминания, причем очень подробные. И это всё надо изучать», — сказал Крамаренко.

О Федоре Зинченко

Федор Матвеевич Зинченко родился 19 сентября 1902 года в Кривошеинском районе нынешней Томской области в многодетной крестьянской семье. После окончания курсов командного состава «Выстрел» в 1942 году попал на фронт, а с марта 1943 года командовал полком в стрелковой дивизии. Его воины 30 апреля 1945 года штурмом овладели Рейхстагом, а 1 мая водрузили на нем Знамя Победы.