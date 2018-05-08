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Томский фотограф «раскрашивает» фотоархив своего земляка — первого коменданта Рейхстага
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Томский фотограф «раскрашивает» фотоархив своего земляка — первого коменданта Рейхстага 

ТАСС 1 час назад
ТОМСК, 8 мая. /ТАСС/. Фотографии из личного архива военных лет первого коменданта Рейхстага — уроженца Томской области полковника Федора Зинченко к Дню Победы перевели в цвет, сообщил ТАСС во вторник томский фоторепортер и журналист Игорь Крамаренко, который уже несколько десятилетий изучает биографию прославленного земляка.
"Я только что получил эти снимки от московской колористки Ольги Ширниной. В таком исполнении фотографии еще не публиковались, это уникальные кадры нашей истории", — рассказал Крамаренко.
Крамаренко пояснил, что был знаком с Зинченко, встречался и переписывался с ним. Несколько лет назад дочь Зинченко передала ему уникальный архив отца, оставшийся после его смерти и содержащий данные о взятии Рейхстага и последующих событиях. В архиве были фотографии военных лет, личные письма и документы.
По словам репортера, на сегодня уже отретушировано четыре снимка — портрет самого Зинченко, его фото с сослуживцами на фоне Рейхстага после завершения боев и две фотографии Зинченко и других советских военных со знаменем. В дальнейшем работа по ретушированию архива и переводу в цвет фотографий будет продолжена.
Дружба с ветеранами взятия Рейхстага
По словам Крамаренко, начав изучать архив Зинченко, он увлекся историей взятия Рейхстага и стал искать участников событий. «Но они, к сожалению, уже ушли из жизни, и теперь мы тесно общаемся и дружим с потомками некоторых из них», — рассказал фоторепортер.
Он пояснил, что, в частности, плотно сотрудничает с сыном старшего сержанта Ильи Яколевича Сьянова — Александром Ильичём. «Сохранилось очень мало воспоминаний участников штурма непосредственно о событиях в самом Рейхстаге до и после капитуляции. И как раз в семье Сьянова в архивах есть эти воспоминания, причем очень подробные. И это всё надо изучать», — сказал Крамаренко.
О Федоре Зинченко
Федор Матвеевич Зинченко родился 19 сентября 1902 года в Кривошеинском районе нынешней Томской области в многодетной крестьянской семье. После окончания курсов командного состава «Выстрел» в 1942 году попал на фронт, а с марта 1943 года командовал полком в стрелковой дивизии. Его воины 30 апреля 1945 года штурмом овладели Рейхстагом, а 1 мая водрузили на нем Знамя Победы.
30 апреля 1945 года Зинченко был назначен комендантом Рейхстага, а в мае ему было присвоено звание Героя Советского Союза. После отставки из вооруженных сил жил на Украине в городе Черкассы, скончался в 1991 году. В Томске в 2015 году установлен памятник полковнику Зинченко, возведенный к 70-й годовщине штурма Рейхстага.
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