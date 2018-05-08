Передвижной ветеринарный пункт будет работать 10 мая на Алтушке

Жители района смогут бесплатно привить от бешенства своих питомцев — кошек и собак — 10 мая. В этот день передвижной ветеринарный пункт будет работать на Алтуфьевском шоссе. Об этом сообщили в ветеринарной службе Северо-Восточного округа.

— Необходимо иметь с собой паспорт на животного, чтобы внести туда отметку о процедуре, а также пеленку. За неделю до прививки рекомендуется провести профилактику от глистов, — уточнили в ветслужбе СВАО.

Напомним, что бешенство — опасное заболевание, которое передается человеку. И при проявлении клинических признаков оно уже не лечится.

Ветеринарный пункт будет работать с 17.00 до 19.00 по адресу: Алтуфьевское шоссе, д. 86. (то)