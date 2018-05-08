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Ко Дню Победы бульвар Маршала Рокоссовского приведен в порядок
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Ко Дню Победы бульвар Маршала Рокоссовского приведен в порядок 

Официальный сайт управы района Богородское 1 час назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
В преддверии 9 Мая на главной улице Богородского прошли работы по ее благоустройству.
На бульваре Маршала Рокоссовского в конце апреля — начале мая состоялись благоустроительные работы, в ходе которых главную улицу района украсили к приближающемуся празднику Дню Победы.
В короткий срок был организован мелкий ремонт конструкций стелы «40 лет Победы». Плиты, которые пришли в негодность за зиму, были заменены или отремонтированы. На клумбах высадили весенние цветы. Прошли вдоль бульвара работы по озеленению.
Напомним, что 7 мая у памятника дважды герою Советского Союза маршалу Константину Рокоссовскому состоится памятный митинг и возложение цветов. А вдоль всей улицы было организовано традиционное шествие «Бессмертная рота», в котором приняли участие сотни жителей района самого разного возраста. Москвичи пронесли фотографии своих родственников, которые воевали в Великой Отечественной войне, трудились в тылу, пережили ужасы концлагерей, голод и холод в блокадном Ленинграде.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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