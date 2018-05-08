Студенты вспомнили ополченцев Великой Отечественной войны

Учащиеся медицинского колледжа №1 навели порядок уМемориальной доски дивизии народного ополчения.

Студенты 3-го структурного подразделения медицинского колледжа №1 в последний день апреля приняли участие в общегородской памятной акции общественного патроната по уходу за памятниками, мемориальными досками, воинскими захоронениями, могилами участников войн и военачальников. Акция была посвящена 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Члены студенческого совета первого курса под руководством социального педагога Яковлевой Е. А. провели в этот день весенний субботник около Мемориальной доски дивизии народного ополчения. Она расположена на Открытом шоссе, на территории торгового центра «Подсолнухи».

Ребята навели порядок, вынесли мешки с мусором, а по окончании работ возложили цветы к Мемориальной доске.