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Студенты вспомнили ополченцев Великой Отечественной войны
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Студенты вспомнили ополченцев Великой Отечественной войны 

Официальный сайт управы района Богородское 1 час назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Учащиеся медицинского колледжа №1 навели порядок уМемориальной доски дивизии народного ополчения.
Студенты 3-го структурного подразделения медицинского колледжа №1 в последний день апреля приняли участие в общегородской памятной акции общественного патроната по уходу за памятниками, мемориальными досками, воинскими захоронениями, могилами участников войн и военачальников. Акция была посвящена 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Члены студенческого совета первого курса под руководством социального педагога Яковлевой Е. А. провели в этот день весенний субботник около Мемориальной доски дивизии народного ополчения. Она расположена на Открытом шоссе, на территории торгового центра «Подсолнухи».
Ребята навели порядок, вынесли мешки с мусором, а по окончании работ возложили цветы к Мемориальной доске.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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