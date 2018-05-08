Путин 4.0 предлагает почти то же самое

Последние несколько лет президент России Владимир Путин часто удивлял обозревателей на Западе, но, если речь заходит об управлении Россией , он не любит сюрпризы. Теперь, когда он вступил в должность президента в четвертый раз, его решение снова назначить премьер-министром Дмитрия Медведева должно положить конец всем надеждам на значимые перемены в экономической политике, даже если бывший министр финансов Алексей Кудрин — главная надежда российских «системных либералов» — получит место в Кремле.

Третий президентский срок Путина оказался достаточно бурным. Евросоюз заставил государственного гиганта «Газпром» пересмотреть условия его ключевых европейских контрактов и снизить цены. Агрессия России на Украине повлекла за собой введение санкций. Между тем Медведев провел эти шесть лет, руководя всем «из-за угла» и избегая любых решений, которые требовали бы мужества или прозорливости (если, конечно, не принимать во внимание плохо продуманные контрсанкции против европейских продуктов питания). Между тем глава Центробанка России Эльвира Набиуллина брала на себя ответственность за самые важные экономические шаги, совершенные с 2012 по 2018 год, включая решение отпустить курс рубля в свободное плавание, подавление темпов инфляции и чистку банковской системы, которая обернулась ее фактической национализацией.

Если кто-то в правительстве и помогал Набиуллиной выполнять ее тяжелую работу, то это был министр финансов Антон Силуанов , бывший заместитель Кудрина. Его экономность в процессе планирования бюджета и его попытки переместить государственные займы на внутренний рынок помогли России продемонстрировать ее устойчивость на фоне неблагоприятных обстоятельств.

Тем не менее, Набиуллина и Силуанов, которые, вероятнее всего, сохранят за собой свои должности, в основном занимались ликвидацией негативных последствий. Российская окостеневшая система, в которой господствуют несколько государственных компаний и которая зависит от госзакупок, нуждается в более дальновидных и решительных действиях, чтобы увеличить ее жалкие темпы роста — по прогнозам «Блумберг» (Bloomberg) в 2018 году он составит 1,8%, что в половину меньше прогнозируемого глобального роста.

Кудрин — единственный человек в путинском лагере, который продемонстрировал такую прозорливость. В конце апреля его Центр стратегических разработок создал сайт, посвященный стратеги развития страны на следующий президентский срок Путина, который завершится в 2024 году. Главная идея заключается в том, чтобы инвестировать больше средств в российский человеческий капитал посредством акцента на образовании, здравоохранении, поддержке предпринимательства и исследовательских грантах. Реализация предложения по созданию единой цифровой платформы для государства позволит сократить число чиновников на треть. Россия сможет быстро уменьшить свою зависимость от сырья, переключившись на бизнес в сфере инноваций и экспорт услуг.

Проблема программы Кудрина заключается в том, что в ней не учитываются особенности той автократической, глубоко коррумпированной, неэффективной системы, которую Путин создал за 18 лет у власти. Как будто она может внезапно исчезнуть, а на ее место придет искусственный интеллект. Мечтательный характер этого плана очень напоминает саудовское «Видение 2030» сверхамбициозную программу трансформации этого нефтяного королевства, составленную кронпринцем Мохаммедом ибн Салманом.

Ожидается, что Кудрин будет вознагражден за свои мечтания какой-нибудь высокой должностью — вероятнее всего, должностью заместителя главы администрации президента Путина. Поскольку повторное назначение Медведева было делом решенным, мало кто предполагал, что Кудрин войдет в состав кабинета. Его отношения с Медведевым были весьма натянутыми с 2011 года, когда нынешний премьер-министр и тогдашний президент Медведев публично потребовал отставки Кудрина в связи с разногласиями в вопросе военных расходов. (Кудрин считал, что расходы были слишком высокими, и теперь уже понятно, почему Путин в том споре встал на сторону Медведева.)

Став высокопоставленным членом администрации Путина, Кудрин получит независимость от кабинета Медведева и доступ к президенту. «Системные либералы» увидели в инаугурационной речи Путина повод для надежды на то, что президент, возможно, будет хотя бы иногда к нему прислушиваться. Пользуясь формулировками из плана Кудрина, Путин сказал:

«Нам нужны прорывы во всех сферах жизни. Глубоко убежден, такой рывок способно обеспечить только свободное общество, которое воспринимает все новое и все передовое и отторгает несправедливость, косность, дремучее охранительство и бюрократическую мертвечину — все то, что сковывает людей, мешает им в полной мере раскрыться, реализовать себя».

Это не обещание либерализации, а скорее намек на то, что риторика станет более либеральной теперь, когда Россия уже закрепила свою антизападную внешнеполитическую позицию и приоритеты безопасности. Кудрин, который в течение предыдущего президентского срока Путина не управлял ничем, кроме аналитического центра, может помочь продвигать эту новую риторику как внутри страны, так и на международной арене.

Проблема заключается в том, что в рамках российской системы только Путин способен управлять российской экономикой из Кремля. Кабинет, центробанк и руководители государственных компаний держат в своих руках рычаги. И, если Кудрин станет своеобразным теневым премьер-министром, не имеющим никаких реальных полномочий, Медведев неизбежно будет видеть в нем соперника и помеху, которую необходимо нейтрализовать. Сонный премьер-министр, возможно, и не является провидцем, но он хорошо умеет использовать систему в своих интересах.

Таким образом, в начале четвертого президентского срока Путина от экономической политики России не стоит ожидать каких-то сюрпризов.