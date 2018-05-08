«Что случилось с лицом?»: странный ракурс «расплющил» Любовь Успенскую

Камера далеко не всегда благосклонна к Любови Успенской , и порой у певицы получаются комичные снимки, но еще чаще — откровенно странные. Одна из новых фотографий певицы удивила поклонников неожиданно ставшим плоским лицом и выдвинутой челюстью.

Тот факт, что Любовь Успенская не единожды прибегала к услугам пластических хирургов и косметологов, очевиден любому, кто посмотрит на фотографии звезды в молодости. Очевиден и результат, который принесли многочисленные процедуры — по внешности певицы сложно догадаться, что ей уже 64 года, но за такие изменения всегда приходится платить свою цену. В случае Успенской оплата измеряется не только деньгами, но и нежелательными изменениями во внешности наряду с желанными. Лицо певицы подчас выглядит откровенно странно, а поклонники отмечают, что женщина все больше становится похожей на восковую фигуру.

Новое фото Успенской удивило поклонников неудачным ракурсом и постановкой головы, из-за чего лицо певицы сделалось абсолютно плоским, а челюсть кажется выдвинутой вперед. Конечно, многим плохой кадр дал возможность посмеяться или ужаснуться пристрастию Любови к пластической хирургии: «Что с лицом? Ужас!» «Что у неё с лицом, всё перекошено» «Не очень удачный ракурс на фото» «Надо же какое пластмассовое лицо, как восковая фигура» «Как страшно, мумия, эта челюсть ее выдвинутая еще» «А что с вашим лицом? Оно какое-то плоское, хоть и ухоженное»