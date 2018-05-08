Ещё
«Что случилось с лицом?»: странный ракурс «расплющил» Любовь Успенскую
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Что случилось с лицом?»: странный ракурс «расплющил» Любовь Успенскую 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
Камера далеко не всегда благосклонна к Любови Успенской, и порой у певицы получаются комичные снимки, но еще чаще — откровенно странные. Одна из новых фотографий певицы удивила поклонников неожиданно ставшим плоским лицом и выдвинутой челюстью.
Тот факт, что Любовь Успенская не единожды прибегала к услугам пластических хирургов и косметологов, очевиден любому, кто посмотрит на фотографии звезды в молодости. Очевиден и результат, который принесли многочисленные процедуры — по внешности певицы сложно догадаться, что ей уже 64 года, но за такие изменения всегда приходится платить свою цену. В случае Успенской оплата измеряется не только деньгами, но и нежелательными изменениями во внешности наряду с желанными. Лицо певицы подчас выглядит откровенно странно, а поклонники отмечают, что женщина все больше становится похожей на восковую фигуру.
Новое фото Успенской удивило поклонников неудачным ракурсом и постановкой головы, из-за чего лицо певицы сделалось абсолютно плоским, а челюсть кажется выдвинутой вперед. Конечно, многим плохой кадр дал возможность посмеяться или ужаснуться пристрастию Любови к пластической хирургии: «Что с лицом? Ужас!» «Что у неё с лицом, всё перекошено» «Не очень удачный ракурс на фото» «Надо же какое пластмассовое лицо, как восковая фигура» «Как страшно, мумия, эта челюсть ее выдвинутая еще» «А что с вашим лицом? Оно какое-то плоское, хоть и ухоженное»
При этом совсем недавно в сети со смехом замечали, что Любовь Успенская и Виктория Лопырева, которая младше певицы на 30 лет, выглядят чуть ли не ровесницами. При этом метаморфозы, происходящие с ними обеими, приписывали пластическим хирургам: «То ли Успенская молодеет из-за хирургов, то ли Лопырева стареет из-за них же». Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, Одноклассники, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!
Eva.ru: последние новости
«Увела мужа у Оли Бузовой!»: Лисова рассказала, как ее обманула Костенко «Что же скажет Алла?»: Анастасия Волочкова предлагает учить внучку Пугачевой балету «По плоду узнается дерево»: Степан Михалков показал подросшего сына Луку
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»227
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко404
Поклонская прокомментировала своё «скучающее» фото101
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина461
Киев и Крымский мост: смотреть больно до слез, а приходится430
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:37
Google назвал лидеров Евровидения
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение