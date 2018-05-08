Стены плача. Почему новостройки в Нижнем Новгороде трещат по швам

Фото из архива «Нижегородской правды»Стены плача. Почему новостройки в Нижнем Новгороде трещат по швам

Дом № 8 по улице Лопатина в Нижнем Новгороде мог бы быть образцово-показательным: консьержка, чистые подъезды, благоустроенная придомовая территория — если бы кирпичная кладка не рушилась, а опоры здания не деформировались. Многоэтажке всего-то десять лет, но сколько дом ещё простоит, если не укрепить фундамент, люди не знают.

На курьих ножках

Проблемы у жителей дома № 8 по улице Лопатина начались практически сразу. Сначала их бросил застройщик, и людей признали обманутыми дольщиками. Несколько лет коробка стояла недостроенной. Когда в 2007-м дом наконец ввели в эксплуатацию, начались другие проблемы: жители стали замечать, что пилоны (опоры здания) деформируются, а в фундаменте появилась сквозная трещина.

Укрепить пилоны — удовольствие дорогое, и в ТСЖ таких денег нет. Ремонт двух аварийных опор несколько лет назад обошёлся собственникам в 435 тысяч рублей. А строительно-техническая экспертиза показала: пилоны, которые должны были быть построены из полнотелого силикатного кирпича, выполнены из щелевого, марка цемента, использованная при строительстве, не соответствует заявленной, в фундаменте обнаружена нехватка сваи. Ещё несколько лет назад на укрепление оставшихся пилонов требовалось около 4,5 миллиона рублей. Собственники надеялись на помощь городской администрации, но в местном бюджете тогда средств не нашлось. Впрочем, в ближайшее время дело всё же сдвинется с мёртвой точки. Город выделил деньги на проведение мониторинга, по результатам которого будет составлена смета расходов на усиление фундамента. Жители надеются, что на этот раз им реально помогут.

Не допустить ЧС По-прежнему остро стоит вопрос на Вятской, 9 в Нижнем Новгороде. Напомним, практически сразу после сдачи дома в эксплуатацию он начал трещать по швам. Несмотря на то, что были выделены большие средства на усиление фундамента, ситуация не нормализовалась. В марте 2018 года Государственная жилищная инспекция Нижегородской области провела обследование, в результате которого были зафиксированы многочисленные трещины в первом, втором, третьем подъездах, некоторые из них сквозные.

Глава региона Глеб Никитин уже заявил: «Необходимо принять дальнейшие меры по недопущению чрезвычайной ситуации». 16 апреля 2018 года он направил на имя главы Нижнего Новгорода Владимира Панова письмо о выделении необходимых денежных средств на проведение геотехнического мониторинга по результатам реконструкции дома, а также оказание содействия в проведении ремонтных работ по приведению конструктивных элементов здания в надлежащее состояние. Деньги выделены, мониторинг выполнен. В ближайшее время будет проведено дополнительное комиссионное обследование дома и решён вопрос о технической экспертизе фактического состояния несущих конструкций дома.

— Мы очень довольны принятым решением, — сказала председатель ТСЖ «Вятская, 9» Наталья Гарина. — Самое важное, что реконструкция продолжится. Мы заручились в этом вопросе поддержкой и города, и области.

Решается судьба и жителей дома по улице Ломоносова, 15. Здание, построенное в 2003 году, в 2015 было признано аварийным. В прошлом году на стыке между двумя секциями появились трещины, и жильцов пришлось экстренно эвакуировать. В ближайшее время должен быть готов проект реконструкции дома, деньги на который выделены из городского бюджета.

В тему. В Вадском районе жители аварийного жилья с нетерпением ждут переселения в новенькие многоэтажки. Дом № 10 по улице Центральной в посёлке Анненковский Карьер и дом № 2 по улице Микрорайон в селе Умай признали аварийными ещё в 2015 году. Находится в них опасно для жизни. Денег в районной администрации на переселение жителей не было — сумма нужна немаленькая — 73 миллиона рублей. В этом году 99 процентов средств выделят из областного бюджета, остальное добавит муниципалитет. В селе Умай новоселье будут праздновать уже во втором квартале этого года, в посёлке Анненковский Карьер — в четвёртом квартале.