Аварийные службы Омска 9 мая работают в режиме повышенной готовности

В администрации города Омска собщают, что в период майских праздников все аварийно-диспетчерские службы ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний города работают круглосуточно, в режиме повышенной готовности, включая возможную вероятность экстренного реагирования на угрозу или возникновение чрезвычайных происшествий.

Специалисты напоминают омичам номера телефонов, по которым следует обращаться при возникновении непредвиденных ситуаций:

ОАО города Омска «Омскэлектро», телефоны: 32-22-15, 65-33-19, 55-05-57, 37-26-66;ОАО «ОмскВодоканал», телефоны диспетчерской (водопровод): 75-16-00, 73-43-11; телефоны диспетчерской (канализация): 75-04-00, 78-22-26;ОАО «Омскгоргаз», телефоны: 70-04-04, 97-73-77;ОАО «Омскоблгаз», телефоны: 71-38-38, 71-19-49;СП «Тепловые сети» ОАО «ТГК -11», телефоны: 40-06-91, 41-25-00;МП города Омска «Тепловая компания», телефоны: 68-05-46, 68-39-68;Филиал ОАО «МРСК Сибири» — «Омскэнерго», телефон горячей линии: 8-800-1000-380;ООО «Плазма» (газоснабжение), телефоны: 67-22-22, 57-94-83;

Управление единой дежурно-диспетчерской службы города Омска — телефон: 78-78-78.

При обнаружении подозрительных предметов, имеющих сходство со взрывными устройствами, оружием и боеприпасами, необходимо незамедлительно информировать:

Вызов экстренных служб с мобильных телефонов всех операторов сотовой связи, действующих на территории города и области: