Ещё
Аварийные службы Омска 9 мая работают в режиме повышенной готовности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Аварийные службы Омска 9 мая работают в режиме повышенной готовности 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
В администрации города Омска собщают, что в период майских праздников все аварийно-диспетчерские службы ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний города работают круглосуточно, в режиме повышенной готовности, включая возможную вероятность экстренного реагирования на угрозу или возникновение чрезвычайных происшествий.
Специалисты напоминают омичам номера телефонов, по которым следует обращаться при возникновении непредвиденных ситуаций:
ОАО города Омска «Омскэлектро», телефоны: 32-22-15, 65-33-19, 55-05-57, 37-26-66;ОАО «ОмскВодоканал», телефоны диспетчерской (водопровод): 75-16-00, 73-43-11; телефоны диспетчерской (канализация): 75-04-00, 78-22-26;ОАО «Омскгоргаз», телефоны: 70-04-04, 97-73-77;ОАО «Омскоблгаз», телефоны: 71-38-38, 71-19-49;СП «Тепловые сети» ОАО «ТГК -11», телефоны: 40-06-91, 41-25-00;МП города Омска «Тепловая компания», телефоны: 68-05-46, 68-39-68;Филиал ОАО «МРСК Сибири» — «Омскэнерго», телефон горячей линии: 8-800-1000-380;ООО «Плазма» (газоснабжение), телефоны: 67-22-22, 57-94-83;
Управление единой дежурно-диспетчерской службы города Омска — телефон: 78-78-78.
При обнаружении подозрительных предметов, имеющих сходство со взрывными устройствами, оружием и боеприпасами, необходимо незамедлительно информировать:
УФСБ России по Омской области, телефон: 23-30-00;УМВД России по городу Омску, телефоны: 79-22-00 или 02.
Вызов экстренных служб с мобильных телефонов всех операторов сотовой связи, действующих на территории города и области:
пожарная охрана и служба спасения МЧС — 101;полиция — 102;скорая помощь — 103;аварийная служба газа — 104.
АиФ-Омск: последние новости
Где в Омске будет салют на 9 Мая? Омские энергетики отметили День весны и труда воскресником Инвалидам и участникам Великой Отечественной выплатят по 10 тыс. рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»227
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко404
Поклонская прокомментировала своё «скучающее» фото101
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина461
Киев и Крымский мост: смотреть больно до слез, а приходится430
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:37
Google назвал лидеров Евровидения
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение