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В Петербурге впервые исключили из госреестра коллекторское агентство
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В Петербурге впервые исключили из госреестра коллекторское агентство 

Российская Газета 49 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Главный судебный пристав Петербурга подписал приказ об исключении из госреестра юридических лиц, занимающихся возвратом долгов в качестве основного вида деятельности, ООО «Константа».
Как сообщается на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов, это первый случай в России.
С начала прошлого года на данную фирму было заведено и рассмотрено более сотни административных дел. Ввиду регулярных нарушений федерального закона о защите граждан от недобросовестных коллекторов при возврате долгов (№ 230-ФЗ, статья 16, часть 2, пункт 2) компания была вычеркнута из списка организаций, имеющих право легально собирать просроченную задолженность с физических лиц.
ООО «Константа» обязано в течении пяти дней вернуть в региональное Управление ФССП свидетельство о регистрации под номером 3/17/78000-КЛ.
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