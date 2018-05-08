В Петербурге впервые исключили из госреестра коллекторское агентство

Главный судебный пристав Петербурга подписал приказ об исключении из госреестра юридических лиц, занимающихся возвратом долгов в качестве основного вида деятельности, ООО «Константа».

Как сообщается на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов, это первый случай в России

С начала прошлого года на данную фирму было заведено и рассмотрено более сотни административных дел. Ввиду регулярных нарушений федерального закона о защите граждан от недобросовестных коллекторов при возврате долгов (№ 230-ФЗ, статья 16, часть 2, пункт 2) компания была вычеркнута из списка организаций, имеющих право легально собирать просроченную задолженность с физических лиц.

ООО «Константа» обязано в течении пяти дней вернуть в региональное Управление ФССП свидетельство о регистрации под номером 3/17/78000-КЛ.