Коллекторское агентство из Петербурга ликвидировано на нарушения

Коллекторское агентство «Константа» из Петербурга больше не сможет вести деятельность по взысканию долгов, передает пресс-служба УФССП по городу и области. Лицензия у организации была отозвана за многочисленные нарушения.

«Константу» исключили из реестра коллекторских агентств.

Напомним, с начала 2017 года организация стала фигурантом более сотни административных дел. Сотрудники фирмы были слишком назойливыми и звонили должникам даже по ночам, за что «Константу» не раз штрафовали.

С января прошлого года все коллекторские агентства обязаны получать разрешение на свою деятельность у ФССП.