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Коллекторское агентство из Петербурга ликвидировано на нарушения
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Коллекторское агентство из Петербурга ликвидировано на нарушения 

АиФ Санкт-Петербург 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Коллекторское агентство «Константа» из Петербурга больше не сможет вести деятельность по взысканию долгов, передает пресс-служба УФССП по городу и области. Лицензия у организации была отозвана за многочисленные нарушения.
«Константу» исключили из реестра коллекторских агентств.
Напомним, с начала 2017 года организация стала фигурантом более сотни административных дел. Сотрудники фирмы были слишком назойливыми и звонили должникам даже по ночам, за что «Константу» не раз штрафовали.
С января прошлого года все коллекторские агентства обязаны получать разрешение на свою деятельность у ФССП.
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