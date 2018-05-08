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45 берез в честь 45-летия предприятия
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45 берез в честь 45-летия предприятия 

Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты города Москвы 2 часа назад
Фото: Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты города Москвы
Предприятие образовано в 1973 году и является базовым в сфере материально-технического обеспечения мероприятий гражданской обороны в столице.
Сажать деревья — это добрая и благородная традиция наших отцов и дедов. Поэтому внести свой личный вклад в посадку юбилейной березовой аллеи вышли руководители и работники предприятия. Желающих засучить рукава, и дружно взяться за грабли и лопаты было немало.
Работники ГУП СППМ собрали ветки и опавшую прошлогоднюю листву, привели в порядок земельный участок для посадки белоствольных березок.
— На территории полигона в Апаринках будут расти сорок пять берез в честь 45-летия со дня образования ГУП СППМ, которое планируем отметить в августе. Пройдут годы, и березовая аллея станет украшением лесного массива учебно-тренировочного комплекса, а историческая табличка напомнит о замечательном событии, — пояснил директор предприятия Борис Выпряжкин.
Государственное унитарное предприятие города Москвы «Специальное предприятие при Правительстве Москвы» является уникальной организацией в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности города Москвы.
В задачи предприятия входит эксплуатация объектов гражданской обороны, т.е. техническое обслуживание, ремонт и наладка инженерно-технического и специального оборудования защитных сооружений гражданской обороны и специальных объектов. Еще одной важной задачей является техническое обслуживание всех видов связи и оповещения, видеотехники, вычислительной и другой электронной техники, объектов административного управления Правительства Москвы и объектов экономики.
Унитарное предприятие входит в Комплекс городского хозяйства города Москвы и находится в ведомственном подчинении Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.
В настоящее время на предприятии работают свыше 500 человек, более чем по 40 профессиям.
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