В Воронежской области разыскивают без вести пропавшего 35-летнего мужчину 

Николай Дронов пропал неделю назад. В Воронежской области разыскивают без вести пропавшего 35-летнего Николая Дронова. Мужчина исчез 2 мая в Воронеже — вышел из дома и не вернулся. Объявление о поиске опубликовал поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Воронеж». Рост Николая 170 сантиметров, у него нормальное телосложение, русые волосы и голубые глаза. В день исчезновения он был одет в синие джинсовые шорты, голубую футболку, синие кроссовки и белую кепку. Если вы располагаете информацией о местонахождении мужчины, то сообщите об этом по телефонам — 88007005452 или 112. Также волонтёры ищут помощи добровольцев.