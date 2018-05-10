Ещё
В Воронежской области разыскивают без вести пропавшего 35-летнего мужчину
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Воронежской области разыскивают без вести пропавшего 35-летнего мужчину 

Вести Воронеж 48 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Николай Дронов пропал неделю назад. В Воронежской области разыскивают без вести пропавшего 35-летнего Николая Дронова. Мужчина исчез 2 мая в Воронеже — вышел из дома и не вернулся. Объявление о поиске опубликовал поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Воронеж». Рост Николая 170 сантиметров, у него нормальное телосложение, русые волосы и голубые глаза. В день исчезновения он был одет в синие джинсовые шорты, голубую футболку, синие кроссовки и белую кепку. Если вы располагаете информацией о местонахождении мужчины, то сообщите об этом по телефонам — 88007005452 или 112. Также волонтёры ищут помощи добровольцев.
Вести Воронеж: последние новости
В Воронеже из-за стачки рабочих стеклотарного завода едва не перекрыли улицу Рекордный «Бессмертный полк» 2018 в Воронеже – как это было На энергоблоке Нововоронежской АЭС завершили отжиг корпуса реактора
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1066
Новосибирский студент устроил расстрел в колледже73
Крымский мост: дата известна — без Путина не поедут518
Дружественные РФ страны покинули «Евровидение»253
На Украине разразился новый скандал из-за «Дня Победы»158
Видео
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток В мире
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
00:13
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов
Шоу-бизнес
10:49
Пилот истребителя ВМС США задохнулся в небе над Сирией
Армия Происшествия
00:50
Депутат Рады обошел запрет на георгиевские ленты
В мире Украина
01:42
Израиль предупредил Россию перед крупнейшей атакой
Армия
00:40
На Украине разразился новый скандал из-за «Дня Победы»
В мире Украина
03:12
Дружественные РФ страны покинули «Евровидение»
Шоу-бизнес
20:21
«Ашан» подорожает
Компании Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение