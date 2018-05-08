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В Воронежской области мужчину убило током
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В Воронежской области мужчину убило током 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Сельчанин помогал товарищу восстановить электроснабжение. Житель россошанского села Морозовка умер от удара током в четверг, 3 мая. По словам односельчан, мужчина помогал товарищу восстановить электроснабжение после обрыва проводов. Тело мужчины нашли на улице Пролетарской. Местные жители сообщили в правоохранительные органы. — По факту смерти мужчины проводится доследственная проверка. При осмотре тела была обнаружена электрометка на правой руке. Следователи опрашивают родных погибшего и очевидцев трагедии. Выясняются обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщила корреспонденту «Вести-Воронеж» старший помощник руководителя СУ СКР по региону Елена Мануковская.
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