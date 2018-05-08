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Ким Чен Ын выразил надежду на доверительные отношения с США
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Ким Чен Ын выразил надежду на доверительные отношения с США 

РИА Новости 1 час назад
ПЕКИН, 8 мая — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином выразил надежду на выстраивание доверительных отношений с США, сообщает агентство Синьхуа.
Переговоры двух лидеров состоялись 7-8 мая в портовом городе Далянь в провинции Ляонин на северо-востоке Китая.
"Мы надеемся на выстраивание взаимодоверия с США посредством диалога и на то, что заинтересованные стороны будут с ответственностью принимать поэтапные, синхронные меры", — цитирует агентство северокорейского лидера.
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