Ким Чен Ын выразил надежду на доверительные отношения с США

Переговоры двух лидеров состоялись 7-8 мая в портовом городе Далянь в провинции Ляонин на северо-востоке Китая.

"Мы надеемся на выстраивание взаимодоверия с США посредством диалога и на то, что заинтересованные стороны будут с ответственностью принимать поэтапные, синхронные меры", — цитирует агентство северокорейского лидера.