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Богатые тоже плачут: Украинские депутаты и министры остались без воды
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Богатые тоже плачут: Украинские депутаты и министры остались без воды 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает пресс-служба «Киевводоканала».
Поступила информация про залитый водой подвал в ресторане по ул. Грушевского, 16. Ремонтная бригада обнаружила скрытую утечку воды. Водоснабжение было отключено, утечка ликвидирована.
В результате аварии ряд зданий по-прежнему остаются без централизованного водоснабжения.
«Объекты, которые частично остались без воды: ул. Грушевского, 5 (1 ввод в Верховную Раду), ул. Грушевского, 12 (1 ввод до Кабмина). Объекты, которые остались без воды: ул. Грушевского,14 (редакция газеты «Урядовый курьер»), ул. Грушевского, 16 (жилой дом на 7 квартир), ул. Грушевского, 18 (Управление делами Верховной Рады)», — уточнили в пресс-службе столичного водоканала.
Ремонтные работы включают раскопку проезжей части. Они будут проведены только 10 мая.
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