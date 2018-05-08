Богатые тоже плачут: Украинские депутаты и министры остались без воды

Об этом сообщает пресс-служба «Киевводоканала».

Поступила информация про залитый водой подвал в ресторане по ул. Грушевского, 16. Ремонтная бригада обнаружила скрытую утечку воды. Водоснабжение было отключено, утечка ликвидирована.

В результате аварии ряд зданий по-прежнему остаются без централизованного водоснабжения.

«Объекты, которые частично остались без воды: ул. Грушевского, 5 (1 ввод в Верховную Раду ), ул. Грушевского, 12 (1 ввод до Кабмина). Объекты, которые остались без воды: ул. Грушевского,14 (редакция газеты «Урядовый курьер»), ул. Грушевского, 16 (жилой дом на 7 квартир), ул. Грушевского, 18 (Управление делами Верховной Рады)», — уточнили в пресс-службе столичного водоканала.

Ремонтные работы включают раскопку проезжей части. Они будут проведены только 10 мая.