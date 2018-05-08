Кто стал победителем проекта «Про­спект звёзд» в Ростове?

Вы писали про финальный этап голосования за участников проекта «Про­спект звёзд». Кого всё-таки выбрали ростовчане?

Победителем народного голосования стал заслуженный учитель России Эмилий Мазин.

Один из культовых донских педагогов рос без отца, мать в одиночку поднимала четверых детей, но тяжёлое детство не помешало ему окончить школу с золотой медалью и без экзаменов поступить на физмат РГУ.

Именно там он познакомился с Александром Солженицыным , дружбу с которым пронёс до конца жизни.

После окончания университета Эмилий Александрович добровольцем отправился на фронт, прошёл всю войну, был четыре раза ранен и контужен.

По возвращению Мазин занялся любимым делом — преподавал математику. За 70 лет работы учителем около 500 его учеников стали кандидатами и докторами наук.