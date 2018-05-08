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Кто стал победителем проекта «Про­спект звёзд» в Ростове?
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Кто стал победителем проекта «Про­спект звёзд» в Ростове? 

АиФ Ростов 2 часа назад
Фото: АиФ Ростов
Вы писали про финальный этап голосования за участников проекта «Про­спект звёзд». Кого всё-таки выбрали ростовчане?
Победителем народного голосования стал заслуженный учитель России Эмилий Мазин.
Один из культовых донских педагогов рос без отца, мать в одиночку поднимала четверых детей, но тяжёлое детство не помешало ему окончить школу с золотой медалью и без экзаменов поступить на физмат РГУ.
Именно там он познакомился с Александром Солженицыным, дружбу с которым пронёс до конца жизни.
После окончания университета Эмилий Александрович добровольцем отправился на фронт, прошёл всю войну, был четыре раза ранен и контужен.
По возвращению Мазин занялся любимым делом — преподавал математику. За 70 лет работы учителем около 500 его учеников стали кандидатами и докторами наук.
Напомним, что кандидатура педагога при голосовании обошла не менее славных земляков — борца Валентина Николаева и профессора Петра Коваленко. Но открыть именную звезду Мазина в мае, как планировалось, не получится. Из-за чемпионата мира по футболу закладку перенесли на 8 сентября.
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