Индийские железнодорожники объявили голодовку, требуя повышения МРОТ

НЬЮ-ДЕЛИ , 8 мая — РИА Новости . Всеиндийская федерация профсоюзов железнодорожников (AIRF) во вторник объявила 72-часовую голодовку, требуя от федеральных властей повысить минимальную заработную плату сотрудникам отрасли, заявил генеральный секретарь AIRF Шива Гопал Мишра.

"Вопреки заверениям со стороны правительства Индии и министерства железнодорожного транспорта… никакого плодотворного результата до сих пор не достигнуто, несмотря на истечение почти двухлетнего срока", — сказано в заявлении Мишры, опубликованном на сайте федерации.

По словам Мишры, эти заверения «были сделаны в четких формулировках на встрече генерального секретаря AIRF и руководителей других Центральных правительственных организаций с группой министров 30 июня 2016 года».

Генсек организации заявил, что в этой связи все аффилированные с AIRF структуры с 8 мая проведут 72-часовую голодовку, «чтобы побудить правительство Индии к разрешению вышеуказанной проблемы без дальнейших отлагательств».