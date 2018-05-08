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Индийские железнодорожники объявили голодовку, требуя повышения МРОТ
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Индийские железнодорожники объявили голодовку, требуя повышения МРОТ 

РИА Новости 2 часа назад
НЬЮ-ДЕЛИ, 8 мая — РИА Новости. Всеиндийская федерация профсоюзов железнодорожников (AIRF) во вторник объявила 72-часовую голодовку, требуя от федеральных властей повысить минимальную заработную плату сотрудникам отрасли, заявил генеральный секретарь AIRF Шива Гопал Мишра.
"Вопреки заверениям со стороны правительства Индии и министерства железнодорожного транспорта… никакого плодотворного результата до сих пор не достигнуто, несмотря на истечение почти двухлетнего срока", — сказано в заявлении Мишры, опубликованном на сайте федерации.
По словам Мишры, эти заверения «были сделаны в четких формулировках на встрече генерального секретаря AIRF и руководителей других Центральных правительственных организаций с группой министров 30 июня 2016 года».
Генсек организации заявил, что в этой связи все аффилированные с AIRF структуры с 8 мая проведут 72-часовую голодовку, «чтобы побудить правительство Индии к разрешению вышеуказанной проблемы без дальнейших отлагательств».
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