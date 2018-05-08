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Зоозащитник поддерживает идею введения запрета на попрошайничество с животными в Москве
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Зоозащитник поддерживает идею введения запрета на попрошайничество с животными в Москве 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Решение о запрете на попрошайничество с домашними и дикими животными может положительно отразиться на их жизни, сообщила РИАМО во вторник президент Центра правовой зоозащиты Светлана Ильинская.
Ранее ряд СМИ сообщил, что в Москве может появиться запрет на попрошайничество с домашними и дикими животными, соответствующее решение могут внести во временные правила содержания собак и кошек.
«Такой запрет должен быть на федеральном уровне. В Москве проблема попрошайничества с животными наиболее актуальна, к нам поступает море звонков по поводу того, что из-за попрошайничества происходит жестокое обращение с животными. Часто попрошайки используют в своих целях больных животных, которые могут внешне выглядеть нормально. Если запрет будет официальным, это положительно скажется», — сказала Ильинская.
Она отметила, что также запрет на попрошайничество с животными позволит официально бороться с его нарушителями.
Ильинская подчеркнула, что не следует использовать животных на улицах для привлечения внимания к приютам для животных.
«Практически 100% таких представителей держат животных для вида, чтобы привлечь деньги, а на самом деле у них нет приютов. Люди, которые реально хотят помочь животным, могут привлекать внимание непосредственно у самого приюта, чтобы любой желающий мог увидеть приют. А для привлечения внимания можно использовать фотографии животных, так животное не пострадает. Важно показать место приюта», — добавила Ильинская.
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