Выход США из сделки по Ирану приведет к напряженности, заявили в Совфеде

"США совершенно безосновательно ставят вопрос о выходе из сделки с Ираном. Чем это чревато? Очередной напряжённостью в регионе, очередным витком ухудшения отношений между странами. Вновь отношения между целым рядом стран будут решаться в атмосфере напряжённости. Ничего хорошего не ожидаем в этом случае", — сказал Серебренников.