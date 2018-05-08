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Выход США из сделки по Ирану приведет к напряженности, заявили в Совфеде
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Выход США из сделки по Ирану приведет к напряженности, заявили в Совфеде 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Оснований для выхода США из сделки по Ирану нет, если такое решение будет принято, оно приведет к напряженности в регионе, заявил РИА Новости первый зампред комитета СФ по обороне Евгений Серебренников.
"США совершенно безосновательно ставят вопрос о выходе из сделки с Ираном. Чем это чревато? Очередной напряжённостью в регионе, очередным витком ухудшения отношений между странами. Вновь отношения между целым рядом стран будут решаться в атмосфере напряжённости. Ничего хорошего не ожидаем в этом случае", — сказал Серебренников.
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