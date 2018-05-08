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«Букводом» в Сокольниках предлагает москвичам заняться танцами, йогой и аэробикой
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«Букводом» в Сокольниках предлагает москвичам заняться танцами, йогой и аэробикой 

Управа района Сокольники 2 часа назад
Фото: Управа района Сокольники
Занятия стартуют 12 мая на новой террасе «Букводома» среди деревьев.
Как уточнили в пресс-службе «Сокольников», в ближайшее время состоится несколько бесплатных занятий. Так, 12 мая пройдет вечерний открытый урок «Йога в движении», а 17 и 19 мая парк приглашает бесплатные занятия по стретчингу. Тренировки проводят квалифицированные специалисты.
В грядущую субботу, 12 мая, с 17.00 до 18.00 пройдет открытый урок йоги. Этот особый вид йоги называется Inspiration Dance («вдохновляющий танец»). Такие танцы направлены на выражение своих эмоций, релаксацию, снятие стресса. Уметь танцевать для таких занятий не обязательно.
В четверг 17 мая, с 18.00 до 19.00, и в субботу 19 мая, с 14.00 до 15.00, пройдут занятия по стретчингу, или растяжке. Стретчинг представляет собой вид аэробики, который позволяет расслабить и растянуть все мышцы тела, тем самым повышая его гибкость.
Все занятия бесплатные, но требуется регистрация. Нужно прислать ФИО и номер телефон на адрес электронной почты «Букводома»: bookvodom@gmail.com.
«Букводом» расположен по адресу: 5-й Лучевой просек, д.1  Фото: предоставлено пресс-службой парка «Сокольники».
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