«Букводом» в Сокольниках предлагает москвичам заняться танцами, йогой и аэробикой

Занятия стартуют 12 мая на новой террасе «Букводома» среди деревьев.

Как уточнили в пресс-службе «Сокольников», в ближайшее время состоится несколько бесплатных занятий. Так, 12 мая пройдет вечерний открытый урок «Йога в движении», а 17 и 19 мая парк приглашает бесплатные занятия по стретчингу. Тренировки проводят квалифицированные специалисты.

В грядущую субботу, 12 мая, с 17.00 до 18.00 пройдет открытый урок йоги. Этот особый вид йоги называется Inspiration Dance («вдохновляющий танец»). Такие танцы направлены на выражение своих эмоций, релаксацию, снятие стресса. Уметь танцевать для таких занятий не обязательно.

В четверг 17 мая, с 18.00 до 19.00, и в субботу 19 мая, с 14.00 до 15.00, пройдут занятия по стретчингу, или растяжке. Стретчинг представляет собой вид аэробики, который позволяет расслабить и растянуть все мышцы тела, тем самым повышая его гибкость.

Все занятия бесплатные, но требуется регистрация. Нужно прислать ФИО и номер телефон на адрес электронной почты «Букводома»: bookvodom@gmail.com.

«Букводом» расположен по адресу: 5-й Лучевой просек, д.1 Фото: предоставлено пресс-службой парка «Сокольники».