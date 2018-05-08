Пензенцы встретили легендарный ретропоезд

Сегодня, 8 мая, в честь наступающего праздника на станцию «Пенза-1» приехал ретропоезд во главе с легендарным паровозом «Лебедянка», который собрались встречать десятки горожан, ветераны-железнодорожники, представители администрации и другие.

Для собравшихся на перроне играл духовой оркестр, ветеранам дарили цветы и раздавали георгиевские ленточки, а все желающие могли подняться в кабину машинистов и сфотографироваться на память.