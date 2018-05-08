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Пензенцы встретили легендарный ретропоезд
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Пензенцы встретили легендарный ретропоезд 

PNZdrive 2 часа назад
Фото: PNZdrive
Сегодня, 8 мая, в честь наступающего праздника на станцию «Пенза-1» приехал ретропоезд во главе с легендарным паровозом «Лебедянка», который собрались встречать десятки горожан, ветераны-железнодорожники, представители администрации и другие.
Для собравшихся на перроне играл духовой оркестр, ветеранам дарили цветы и раздавали георгиевские ленточки, а все желающие могли подняться в кабину машинистов и сфотографироваться на память.
«Сегодня на Куйбышевской магистрали «Лебедянка» — единственный действующий паровоз, который базируется в эксплуатационном локомотивном депо «Пенза». На данный момент паровоз используется для участия в праздничных мероприятиях как символ преемственности и связи поколений», —сказали в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.
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