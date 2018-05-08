Мэрия Нижнего Тагила запретила коммунистам участвовать в параде с советскими флагами и Знаменем Победы

Коммунисты планировали принять участие в демонстрации и пройти по главному проспекту с символикой КПРФ, советскими флагами и Знаменем Победы. Они направили уведомление в администрацию. Однако согласно полученному ответу за подписью руководителя аппарата администрации города Андрея Ленды, «движение политических партий в колонне участников не предусмотрено».

«Нынешняя власть в Нижнем Тагиле опасается, что достаточно большое количество людей увидят данную колонну с символикой КПРФ, советских флагов, Знамени Победы», — заявил корреспонденту «ФедералПресс» один из организаторов демонстрации Виктор Хомутинников.

По словам активиста, сейчас в местном отделении КПРФ решается вопрос о формате участия в шествии.

«В любом случае коммунисты выйдут с советскими флагами и Знаменем Победы, не забывая и о своей символике, и символике миллионов людей, которым она близка», — заверил Хомутинников.

В пресс-службе мэрии Нижнего Тагила не смогли прокомментировать информацию, глава аппарата Андрей Ленда на момент звонка находился на совещании.