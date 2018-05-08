На столичных вокзалах прозвучат песни военных лет

На трех вокзалах столицы 9 мая можно будет услышать песни о Великой Отечественной войне.

В честь Дня Победы на трех столичных вокзалах пройдут живые концерты музыкальных коллективов, которые исполнят песни о Великой Отечественной войне. Концерты состоятся на Белорусском, Рижском и Казанском вокзалах. Кроме того, на площадках установят большие экраны, где будет идти online-трансляция Парада Победы на Красной площади и праздничного вечернего салюта.

Как пояснили в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД», главную сцену оборудуют на Белорусском вокзале столицы, так как на него прибывали составы с советскими воинами-победителями, взявшими Берлин. С 18:00 до 20:00 там выступит с сольным концертом актер театра и кино Игорь Миркубанов, а с 20:00 до 22:00 можно будет послушать военные песни в исполнении «Хора Турецкого» и женского коллектива Soprano.

Также Soprano выступит на Рижском вокзале с 8:05 до 8:45 и на Казанском вокзале с 16:00 до 17:00, где сначала (с 15:00 до 16:00) мелодии из песен военных лет исполнит оркестр МЧС России.