Эксперт прокомментировал прогноз американского ученого о последствиях ядерного удара РФ

Выводы американского профессора Мэтью Кроенига о последствиях гипотетического ядерного удара России по США прокомментировал военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин

"Американский ученый близок к истине, потому что, действительно, ответный удар российских стратегических ядерных сил может быть для Соединенных Штатов катастрофическим", — заявил эксперт в интервью RT. «На этом и основана наша политика сдерживания. Хорошо, что в США все понимают», — пояснил Литовкин. По его словам, это позволяет сдерживать военную агрессию со стороны Вашингтона, но России все же приходится испытывать политическое, экономическое и информационно-психологическое давление. При этом, несмотря на «все элементы гибридной войны, которую сегодня ведут США против нашей страны», отметил полковник, «военную агрессию они проявить не решатся, потому что знают, что для них это может означать только гибель государства».

Ранее стало известно, что профессор Джорджтаунского университета Мэтью Кроениг оценил возможные потери Соединенных Штатов от ядерных ударов России. В своей монографии «Логика американской стратегии: почему стратегическое превосходство важно» ученый пришел к выводу, что от такого ядерного удара может погибнуть 131 город в США, пострадают 70 миллионов человек.