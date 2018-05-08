Эксперт оценил американские прогнозы о российском ядерном ударе

Ранее американский профессор Джорджтаунского университета Мэтью Кроениг в своей книге «Логика американской стратегии: почему стратегическое превосходство важно» спрогнозировал последствия двух массивных ядерных ударов России по США. По его расчетам, в результате первого удара будет уничтожен 131 американский город, из-за чего погибнут 70 миллионов человек. Второй удар приведёт к уничтожению 12 городов и гибели 28 миллионов человек.

"Американский учёный близок к истине, потому что, действительно, ответный удар российских стратегических ядерных сил может быть для Соединённых Штатов катастрофическим. На этом и основана наша политика сдерживания. Хорошо, что в США всё понимают", — отметил Литовкин.

Вместе с тем, эксперт отметил, что хоть военная агрессия Вашингтона против Москвы сведена к минимуму, все остальные виды агрессии — политическую, экономическую и информационно-психологическую — россияне на себе ощущают.

В 2010 году Россия и США подписали Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Согласно документу, каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Срок действия договора истекает в 2021 году.