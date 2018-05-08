Кабмин разработает правила антитеррористической защищённости домов

Правительство России может утвердить форму паспорта безопасности многоквартирных домов в целях повышения антитеррористической защищённости населения.

Соответствующий проект постановления кабмина, подготовленный Минстроем , размещён на федеральном портале проектов нормативных актов.

Документ направлен на обеспечение антитеррористической защищённости многоквартирных домов.

В частности, категорирование домов осуществляется с учётом степени потенциальной угрозы совершения терактов, а также масштабов возможных последствий совершения преступлений.

Степень потенциальной опасности определяется на основе данных о совершённых и предотвращённых терактах в муниципальном образовании, на территории которого располагается многоквартирный дом.

Для категорирования домов, а также в целях контроля за выполнением требований создаётся комиссия по обследованию жилых помещений, в состав которой по согласованию могут включаться сотрудники Росгвардии, МЧС , жилищного надзора и представитель управляющей компании или товарищества собственников жилья.

Категорирование осуществляется по следующим критериям: степень потенциальной угрозы совершения теракта в доме, состав жилой зоны, возможное число людей, которые могут погибнуть или получить вред здоровью при теракте, возможный экономический ущерб в результате теракта.

После завершения работы комиссии формируется паспорт безопасности многоквартирного дома, актуализация которого осуществляется не реже одного раза в 5 лет.

Для обеспечения необходимой антитеррористической защищённости с учётом присвоенной категории (первая, вторая или третья) уполномоченные органы в отношении многоквартирных домов первой категории устанавливают системы контроля, обеспечивающие ограничение доступа на территорию дома неограниченного круга лиц, системы охранной и тревожной сигнализации и системы охранного освещения.

Кроме того, в домах этой категории предлагается проводить обход и осмотр, в том числе мест общего пользования и внутридомовых инженерных систем и прилегающих к дому стоянок.

В отношении многоквартирных домов второй категории предполагается совершать обход и осмотр их территории без установления спецсредств, с периодичностью, определяемой ответственным лицом.

В сопроводительных материалах к инициативе её авторы указали, что обоснованием для её разработки служат зафиксированные нарушения прав и интересов собственников квартир, управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных и иных специализированных потребкооперативов.

Плановые проверки антитеррористической защищённости осуществляются в соответствии с планом-графиком с периодичностью: в отношении многоквартирного дома 1 категории — не чаще чем один раз в год, в домах 2 категории — не чаще чем один раз в два года, а в отношении домов 3 категории — не чаще одного раза в три года.

Предметные разъяснения по применению требований, прописанных в постановлении, даёт Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства.